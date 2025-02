ترامب يكشف تفاصيل مكالمة “مثمرة للغاية” مع بوتين

أجرى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أول اتصال بينهما منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعود تاريخ آخر اتصال بين بوتين ورئيس أمريكي في منصبه إلى فبراير/شباط 2022، عندما أجرى مكالمة مع الرئيس وقتها جو بايدن قبل وقت قصير من بداية الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مكالمة “طويلة ومثمرة جدا” مع بوتين، مضيفا أنهما اتفقا على البدء “فورا” بمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه تبادل مع بوتين الدعوة “لزيارة بلد كل منهما”.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه بحث مع نظيره الروسي أيضا عدة قضايا أخرى مثل الوضع في الشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي.

وكشف أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف ومستشاره للأمن القومي مايكل والتز ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف “قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة بأنها ستكون ناجحة”.

ووجه ترامب الشكر إلى بوتين على “وقته ومجهوداته” خلال الاتصال.

I just had a lengthy and highly productive phone call with President Vladimir Putin of Russia. We discussed Ukraine, the Middle East, Energy, Artificial Intelligence, the power of the Dollar, and various other subjects. We both reflected on the Great History of our Nations, and…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 12, 2025