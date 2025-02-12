ترامب يكشف تفاصيل مكالمة “مثمرة للغاية” مع بوتين

أجرى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أول اتصال بينهما منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعود تاريخ آخر اتصال بين بوتين ورئيس أمريكي في منصبه إلى فبراير/شباط 2022، عندما أجرى مكالمة مع الرئيس وقتها جو بايدن قبل وقت قصير من بداية الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مكالمة “طويلة ومثمرة جدا” مع بوتين، مضيفا أنهما اتفقا على البدء “فورا” بمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه تبادل مع بوتين الدعوة “لزيارة بلد كل منهما”.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه بحث مع نظيره الروسي أيضا عدة قضايا أخرى مثل الوضع في الشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي.

وكشف أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف ومستشاره للأمن القومي مايكل والتز ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف “قيادة المفاوضات التي أشعر بقوة بأنها ستكون ناجحة”.

ووجه ترامب الشكر إلى بوتين على “وقته ومجهوداته” خلال الاتصال.

I just had a lengthy and highly productive phone call with President Vladimir Putin of Russia. We discussed Ukraine, the Middle East, Energy, Artificial Intelligence, the power of the Dollar, and various other subjects. We both reflected on the Great History of our Nations, and… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 12, 2025

في المقابل، قال الكرملين أن المكالمة بين الزعيمين استمرت ساعة ونصف ساعة وأن بوتين وترامب اتفقا على أن “الوقت قد حان للعمل معا”.

وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين أبلغ ترامب أيضا أن التوصل إلى “حل بعيد المدى” للنزاع المستمر في أوكرانيا منذ عام 2022 أمر ممكن، ودعا الرئيس الأمريكي إلى زيارة موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين أعرب عن استعداده لاستقبال مسؤولين أمريكيين في روسيا في المجالات التي تهم الجانبين، مضيفا أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية “بما في ذلك ترتيب اجتماع مباشر” بينهما.