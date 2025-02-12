جنود الاحتلال يعتدون على شرطي فلسطيني داخل مقر عمله في الخليل (شاهد)

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على شرطي فلسطيني كان يرتدي زيًّا مدنيًا، وذلك عقب اقتحامهم مقر الشرطة في بلدة بني نعيم شرق الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة الاعتداء، حيث قام الجنود بالتعدي بالضرب على الشرطي الفلسطيني داخل المقر، مما أثار حالة من الغضب والاستنكار في المنطقة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها، وفق الصحيفة، “أثناء وقوع الحادث، لم يكن الجنود على علم بأن المبنى تابع للشرطة الفلسطينية، وتم التعرّف على ذلك لاحقًا. ويتم حاليًا التحقيق في الحادث”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى مساء الثلاثاء، عن استشهاد 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، فضلا عن اعتقال 14 ألفا و500 آخرين، استنادا إلى معطيات فلسطينية رسمية.