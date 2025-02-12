“خليج المكسيك” يتسبب في منع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية في البيت الأبيض

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن البيت الأبيض منع مراسلها من حضور فعالية في المكتب البيضاوي، أمس الثلاثاء، بعد أن طالب الوكالة بتغيير أسلوبها التحريري فيما يتعلق بتسمية خليج المكسيك، الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بإعادة تسميته ليصبح خليج أمريكا.

وذكر مسؤولو الوكالة أن المراسل حاول دخول الفعالية كالمعتاد بعد ظهر الثلاثاء، إلا أنه مُنع من ذلك. وأشارت أسوشيتد برس إلى أن “هذا الحظر خطوة غير مألوفة للغاية، إذ كانت إدارة ترامب قد هددت في وقت سابق أمس باتخاذ هذا الإجراء ما لم تعدّل أسوشيتد برس أسلوبها التحريري بشأن تسمية الخليج، وهو ما قد يحمل تداعيات على حرية التعبير المكفولة دستوريًّا”.

“تصرف غير مقبول”

ووصفت جولي بيس، النائب الأول لرئيس وكالة أسوشيتد برس ورئيسة التحرير التنفيذية، تصرّف الإدارة الأمريكية بأنه “غير مقبول”.

وقالت في بيان “من المقلق أن تعاقب إدارة ترامب، وكالة أسوشيتد برس بسبب صحافتها المستقلة. تقييد وصولنا إلى المكتب البيضاوي بناء على محتوى تقاريرنا لا يعيق فقط وصول الجمهور إلى الأخبار المستقلة، بل يشكّل أيضًا انتهاكًا واضحًا للتعديل الأول من الدستور”.

وذكرت الوكالة أن أسلوب صياغتها لا يؤثر فيها وحدها، إذ يعتمد عليه آلاف الصحفيين والكتّاب حول العالم، على حد وصف الوكالة.

وأشارت إلى أن مطالبة الرئيس، لمؤسسة إخبارية بالانصياع لأمر تنفيذي لتغيير محتواها، يمكن اعتباره مغايرًا للتعديل الأول لدستور البلاد، الذي يمنع الإدارة الأمريكية من إعاقة حرية الصحافة.