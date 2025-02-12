“دعونا نشترِ كاليفورنيا”.. حملة ساخرة في الدنمارك ردا على خطة ترامب لضم غرينلاند

في رد ساخر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقّع أكثر من 200 ألف دنماركي على عريضة تطالب بشراء كاليفورنيا من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة الساخرة بعد أن دعا ترامب مؤخرًا إلى شراء غرينلاند من الدنمارك.

وتقول العريضة “هل سبق لك أن نظرت إلى خريطة وفكرت: ‘ماذا ينقص الدنمارك؟ المزيد من أشعة الشمس، وأشجار النخيل، وأحذية التزلج’. لدينا فرصة لا تتكرر لجعل هذا الحلم حقيقة. دعونا نشترِ كاليفورنيا من دونالد ترامب!”.

ويظهر على موقع العريضة شعار ساخر يقول “دعونا نُعِدْ عظمة كاليفورنيا مجددًا”، مع تعليقات ساخرة من شخصيات شهيرة مثل لارس أولريش عازف الدرامز، وفيغو مورتينسين نجم سلسلة أفلام “سيد الخواتم” (Lord of the Rings).

وتضيف العريضة “سنُحضر الدفء الدنماركي إلى هوليوود، ومسارات الدراجات إلى بيفرلي هيلز”.

“ترامب لا يحب كاليفورنيا”

وسخرت العريضة من علاقة ترامب المتوترة مع كاليفورنيا، حيث جاء فيها “لنكن صادقين، ترامب ليس أكبر معجبي كاليفورنيا. لقد وصفها بأنها ‘الولاية الأكثر خرابًا في البلاد’، وكان على خلاف مع قادتها لسنوات. نحن متأكدون أنه سيكون مستعدًّا للتخلي عنها مقابل السعر المناسب”.

وتأتي هذه السخرية في ظل تصاعد التوتر بين ترامب وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي خصص مؤخرًا 50 مليون دولار لمواجهة سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، بينما هدد ترامب بقطع المساعدات الفدرالية عن الولاية، عقب حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس.

وتهدف العريضة الساخرة إلى جمع تريليون دولار، والحصول على 500 ألف توقيع لدعم فكرة شراء كاليفورنيا.

“غرينلاند ليست للبيع”

ومن جانبها، جددت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، تأكيد موقف بلادها الرافض لبيع جزيرة غرينلاند، مشددة على أن الجزيرة تنتمي لشعبها.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، قالت فيها “غرينلاند ليست للبيع. ومن منظور الحكومة الدنماركية، غرينلاند تنتمي إلى الغرينلانديين”.

ورغم الطابع الساخر للعريضة الدنماركية التي تطالب بشراء كاليفورنيا من الولايات المتحدة، فإن محاولات واشنطن لشراء غرينلاند، تبدو أكثر جدية. فقد أعلن النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا بادي كارتر، أنه قدم مشروع قانون إلى الكونغرس يهدف إلى تفويض شراء غرينلاند وإعادة تسميتها بـ”أرض الأحمر والأبيض والأزرق”.