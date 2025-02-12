شهيد وإصابة خطرة بقصف مسيّرة إسرائيلية لتجمع شرقي رفح ونسف مبان سكنية في تل السلطان

قال مراسل الجزيرة مباشر إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين، اليوم الأربعاء، بالقرب من منطقة “أبو حلاوة” شرقي رفح جنوبي قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية أن شهيدًا ومصابًا بجروح خطرة وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، جراء قصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين أثناء تفقدهم منازلهم في منطقة “أبو حلاوة” شرقي رفح.

ادّعاءات الاحتلال

وادعت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش هاجم بمسيّرة، من وصفهما بـ”مخربَين”، بزعم حيازتهما لطائرة “درون” شرقي رفح.

وزعم بيان لجيش الاحتلال أنه “رصد طائرة مسيّرة تعبر الأراضي الإسرائيلية إلى جنوب غزة، وتم رصدها من قبل الجيش أثناء تحليقها. وفي أعقاب ذلك، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي الطائرة المسيّرة في جنوب غزة، إلى جانب اثنين من المشتبه فيهم الذين كانوا يجمعونها”.

وادّعى البيان أنه “في الآونة الأخيرة، تم تحديد عدة محاولات لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة باستخدام طائرات بدون طيار. لن يسمح الجيش بأي نشاط إرهابي وسيواصل العمل حسب الضرورة لضمان أمن مواطني إسرائيل“.

وبشكل شبه يومي يطلق جيش الاحتلال نيرانه مباشرة صوب فلسطينيين، أو يستهدفهم برصاص وصواريخ مسيّراته في مناطق مختلفة من القطاع.

وأعلن المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، أمس الثلاثاء، استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 822 آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المباشر، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

نسف مبان سكنية

من ناحية أخرى، قال مراسل الجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أول أمس الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق.

وذكر أبو عبيدة أن قيادة الكتائب رصدت انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، بينما ذكرت حركة حماس أن من بين خروقات الاحتلال للاتفاق تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة والوقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول ما تحتاج إليه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وفي 19 يناير، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.