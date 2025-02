“غزة ليست للبيع”.. حملة إلكترونية بالولايات المتحدة تجوب المنصات رفضا لخطة ترامب

أطلق ناشطون ومؤسسات حقوقية في الولايات المتحدة، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “غزة ليست للبيع” (Gaza is not for sale)، للتعبير عن رفضهم لخطة تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار.

وأعرب المشاركون في الحملة عن غضبهم واستنكارهم لخطط التهجير المقترحة، مؤكدين رفض الشعب الفلسطيني والشعوب الحرة الداعمة لحقوقه المشروعة لهذه الخطط التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ونشرت إحدى الناشطات على منصة إنستغرام تعليقًا جاء فيه “غزة ليست للبيع. ولا مجال للنقاش. الحل يكمن في الوحدة، التضامن، والمقاومة”.

وكتب آخر عبر حسابه في منصة إكس “لن تستطيع قوة على وجه الأرض اقتلاع شعب من أرضه”.

لن تستطيع قوة على وجه الارض من اقتلاع شعب من أرضه #غزه_الآن #GazaIsNotForSale pic.twitter.com/lVQfGFDEe1 — 🇯🇴@Adnan_A_altarawneh@🇯🇴 (@AdnanAltarawneh) February 11, 2025

وكتب ثالث عبر فيسبوك “غزّة ليست عقارًا أيّها الطّامعون، وليست صفقةً تُعرَض في سوق النّخاسة السّياسيّة! غزّة روحٌ لا تُباع، وحقٌّ لا يُبدَّل”.

وأكد النشطاء في رسائلهم ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بدلًا من اللجوء إلى حلول مجزأة تسهم في تعميق الصراع وزيادة معاناة الفلسطينيين. ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد دعوته إلى تهجير أهالي غزة، وقال إن الوضع في القطاع يشبه “الجحيم”، ولوّح بقطع المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا لاجئين فلسطينيين.