قطر تعلن البدء في إمداد غزة بـ15 مليون لتر من الوقود

أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، البدء في إمداد قطاع غزة بـ15 مليون لتر من الوقود، فيما أعلنت مؤسسة قطر الخيرية تسيير 16 شاحنة مساعدات لغزة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه “استكمالا لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعلن دولة قطر عن البدء في إمداد قطاع غزة بـ15 مليون لتر من الوقود ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد 30 مليون لتر”.

ويستخدم الوقود في تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين.

في سياق متصل، أعلنت مؤسسة قطر الخيرية أنها قامت بتوزيع أكثر من 2300 سلة غذائية تحتوي على الخضار والفواكه لصالح النازحين داخل غزة، إضافة إلى تسيير 16 شاحنة محملة بالإمدادات الإغاثية تحتوي على مواد أساسية لدعم الأسر النازحة وضمانا لتدفق المساعدات إلى القطاع.

وفي ظل الحاجة الإنسانية العاجلة ومع استمرار فتح المعابر تواصل قطر الخيرية تنفيذ تدخلاتها الإغاثية لدعم 1.9 مليون نازح داخل #غزة حيث تعاني 97% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي.

تستمر جهودنا بدعمكم في توفير المساعدات العاجلة من الغذاء والدواء للمتضررين.#المساعدات_القطرية pic.twitter.com/4WtdXPqMI2 — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) February 11, 2025

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أن حملتها “لبيه غزة” ستواصل تقديم الدعم وفق الاحتياجات المتزايدة على الأرض، مؤكدة على أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها السكان في ظل انعدام الأمن الغذائي.

وقالت المؤسسة إن التدخلات الإغاثية العاجلة التي تنفذها لدعم الأسر النازحة والمتضررة في قطاع غزة، ضمن المساعدات القطرية المستمرة في هذا الخصوص، هدفها توفير المساعدات الغذائية والطبية للأسر الأكثر احتياجا داخل القطاع

وكشفت المؤسسة الخيرية عن خطة شاملة للبرامج الإنسانية والتنموية في غزة، وقدرت التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع بحوالي 120 مليون دولار، تشمل التدخلات المنقذة للحياة والمأوى والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، حسب البيان.