سياسة|قطر

قطر تعلن البدء في إمداد غزة بـ15 مليون لتر من الوقود

شاحنات تحمل مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة من معبر رفح
شاحنات تحمل مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة من معبر رفح (رويترز)
12/2/2025

أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، البدء في إمداد قطاع غزة بـ15 مليون لتر من الوقود، فيما أعلنت مؤسسة قطر الخيرية تسيير 16 شاحنة مساعدات لغزة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه “استكمالا لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعلن دولة قطر عن البدء في إمداد قطاع غزة بـ15 مليون لتر من الوقود ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد 30 مليون لتر”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويستخدم الوقود في تشغيل المستشفيات ومراكز إيواء النازحين.

في سياق متصل، أعلنت مؤسسة قطر الخيرية أنها قامت بتوزيع أكثر من 2300 سلة غذائية تحتوي على الخضار والفواكه لصالح النازحين داخل غزة، إضافة إلى تسيير 16 شاحنة محملة بالإمدادات الإغاثية تحتوي على مواد أساسية لدعم الأسر النازحة وضمانا لتدفق المساعدات إلى القطاع.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أن حملتها “لبيه غزة” ستواصل تقديم الدعم وفق الاحتياجات المتزايدة على الأرض، مؤكدة على أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها السكان في ظل انعدام الأمن الغذائي.

وقالت المؤسسة إن التدخلات الإغاثية العاجلة التي تنفذها لدعم الأسر النازحة والمتضررة في قطاع غزة، ضمن المساعدات القطرية المستمرة في هذا الخصوص، هدفها توفير المساعدات الغذائية والطبية للأسر الأكثر احتياجا داخل القطاع

وكشفت المؤسسة الخيرية عن خطة شاملة للبرامج الإنسانية والتنموية في غزة، وقدرت التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع بحوالي 120 مليون دولار، تشمل التدخلات المنقذة للحياة والمأوى والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، حسب البيان.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان