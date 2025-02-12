“لا تصدقوه”.. مؤثر أمريكي يشرح استراتيجية ترامب لإغراق العالم بالأزمات (شاهد)

كشف المؤثر الأمريكي إيزرا كلاين، عن الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الحكم، والتي تقوم على إيجاد أزمات متعددة ومتلاحقة بهدف تشتيت انتباه الإعلام والجمهور، وإيهامهم بأنه يسيطر على زمام الأمور.

استراتيجية “إغراق الساحة”

وأشار كلاين إلى أن هذه الاستراتيجية مستوحاة من تصريحات مستشار ترامب السابق ستيف بانون، الذي قال عام 2019 إن “المعارضة الحقيقية هي الإعلام. وبما أن الإعلام محدود في قدرته على التركيز، فعلينا فقط إغراق الساحة بالقضايا. كل يوم نطرح ثلاث مشكلات جديدة، سيلاحقون واحدة فقط، بينما ننجز أجندتنا بالكامل”.

ويهدف هذا النهج إلى إيجاد شعور دائم بالفوضى؛ مما يمنع أي معارضة منظمة من الظهور أو التصدي لقرارات ترامب.

“ملك وليس رئيسا”

ويرى كلاين أن ترامب يسعى لتجاوز كونه رئيسا منتخبا، ليصبح بمثابة “ملك” يفرض إرادته على مؤسسات الدولة. وأوضح أن ترامب يعتمد على استراتيجية نفسية خطيرة، مفادها أنه “إذا أقنع الناس بأنه يملك السلطة المطلقة، فإنهم سيتصرفون على هذا الأساس؛ مما يمنحه تأثيرًا حقيقيًّا حتى لو لم يكن يمتلك هذه الصلاحيات فعليًّا”.

وأضاف أن ترامب يعرف جيدًا قوة التسويق والسيطرة على الرأي العام، وقد استغل هذه المهارة لترويج صورة القائد الذي لا يُهزم.

“قوة زائفة خلف ستار الأزمات”

وعلى الرغم من الصورة التي يحاول ترامب تصديرها، أكد كلاين أن هذه الفوضى ليست دليلًا على القوة، بل تعكس هشاشة إدارته وضعفها في إدارة الأزمات.

وأوضح أن العديد من قرارات ترامب التنفيذية أُلغيت أو أوقفت من قبل القضاء الأمريكي، مثل محاولاته إنهاء حق المواطنة بالولادة؛ مما يثبت أن سلطاته ليست مطلقة كما يدّعي.

وأشار إلى أن ترامب يتجنب تمرير مشاريعه عبر الكونغرس خوفًا من الفشل، وهو ما يدل على ضعف حقيقي في قاعدته السياسية، مضيفًا “ترامب يتصرف كملك لأنه ضعيف جدًّا عن أن يحكم كرئيس”.

“يريد أن يقنعكم أن العالم بقبضته، فلا تصدقوه.. لأنه لا يعلم ماذا يفعل!”

المؤثر الأمريكي إيزرا كلاين يشرح كيف يحاول ترامب إغراق العالم بالمشكلات والأزمات واحدة تلو الأخرى منذ أسبوعين فقط على توليه الحكم، لإرضاء غروره، رغم معرفته بضعف إدارته الهشة التي قد تنهار قريبًا.… pic.twitter.com/p7oPbnJxXW — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) February 10, 2025

نتائج عكسية

وعلى الرغم من أن استراتيجية “إغراق الساحة” تهدف إلى إرباك المعارضة، فإنها بدأت تأتي بنتائج عكسية، حيث أسهمت في توحيد صفوف خصومه السياسيين.

وذكر كلاين أن العديد من الموظفين الفدراليين بدؤوا تنظيم حملات مقاومة ضد سياسات ترامب، وهو ما يعكس تنامي الوعي بخطورة هذه الاستراتيجية.

وأضاف “عندما تغمر الساحة بالفوضى، فإنك في النهاية تغمر نفسك. ترامب يغرق في الفوضى التي خلقها بنفسه”.

“لا تصدقوه”

وختم إيزرا كلاين تحليله برسالة واضحة قال فيها “الأسابيع الأولى من رئاسة ترامب لم تُظهر قوته الحقيقية. إنه يحاول فقط إرباكك وإقناعك بشيء غير صحيح. لا تصدّقوه”.

وأكد أن القوة الحقيقية لا تكمن في إثارة الأزمات، بل في القدرة على إدارتها بفعالية وحكمة، وهي الصفات التي تفتقر إليها إدارة ترامب، بحسب تعبيره.