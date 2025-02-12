مصر: نعتزم طرح تصور لإعادة إعمار غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه

قالت مصر إنها تعتزم طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة “بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه”.

وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، على أن “أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.

وأعرب البيان عن تطلع مصر “للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة”.

ويأتي البيان المصري الجديد في ظل تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطته التي تتحدث عن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه، كما هدد بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت المقبل.