“مصيرهم مرتبط بسلوك نتنياهو”.. رسالة من سرايا القدس لأهالي الأسرى الإسرائيليين تتضمن مشاهد تعرض لأول مرة (فيديو)

وجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين، عبر مقطع فيديو لأسرى إسرائيليين جرى الافراج عنهم ضمن صفقة التبادل.

وتضمن الفيديو مشاهد تعرض لأول مرة للأسيرين السابقين، أربيل يهود وغادي موزيس وهما يتجولان في شوارع قطاع غزة، وفي إحدى اللقطات وقفت أربيل يهود في اتجاه كيبوتس “نير عوز” الموازي لغلاف قطاع غزة.

وأظهر الفيديو معاملة جيدة من قبل مقاتلي سرايا القدس للأسيرين الإسرائيليين و5 تايلانديين آخرين جرى الإفراج عنهم في نفس الدفعة، إذ وُزع عليهم الطعام والشراب.

وتضمن الفيديو أيضًا مشاهد لأربيل يهود وهي توزع حلوى على أطفال غزة.

واختتمت سرايا القدس الفيديو برسالة كتبتها بالعربية والعبرية قالت فيها “لقد خرج عادي موزيس وأربيل يهود ورفاقهم عبر صفقة التبادل فقط، فماذا عن البقية؟! مصيرهم حتمًا مرتبط بسلوك نتنياهو”.

وجرى الافراج عن الأسرى السبعة، أربيل وموزيس والتلايلانديين الخمسة، ضمن الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى، وقامت المقاومة بتسليمهم من أمام منزل الشهيد يحيى السنوار في خان يونس.

وجاء إعلان حماس، بتأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى المقررة يوم السبت المقبل، بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي من الاتفاق، في موجة جدل واسعة داخل تل أبيب وواشنطن.

وبينما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة للحرب على غزة إذا لم يتم الافراج عن الأسرى في الموعد المحدد، قائلًا “سيعود الجيش لقتال شديد”، وبجانب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”فتح أبواب الجحيم”، خرجت عائلات الأسرى في مظاهرات تطالب نتنياهو بالالتزام ببنود الاتفاق واستكمال صفقة التبادل، وهو ما طالب به أيضًا زعيم المعارضة يائير لابيد.