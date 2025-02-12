مواجهات واحتجاز العشرات.. الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويحول عيادة الأونروا إلى مركز تحقيق ميداني (فيديو)

اندلعت مواجهات، صباح اليوم الأربعاء، بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمالي الخليل بجنوب الضفة الغربية، خلال اقتحامها المخيم، بحسب ما أفادت مصادر الجزيرة مباشر.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بتعليق دوام المدارس في مخيم العروب بشكل كامل، وتعليق العمل في مدارس ومراكز وكالة الأونروا الأممية، نتيجة تحويل عيادة الوكالة في المخيم إلى مركز اعتقال من قبل جيش الاحتلال.

مواجهات في العروب

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها، للمرة الثانية مخيم العروب، حيث انتشرت في أحيائه وحاراته، ووزعت منشورات تهديد للمواطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت 70 فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم العروب، بعد أن داهمت عشرات المنازل في المخيم واحتجزت عددًا من المواطنين واعتدت عليهم.

قوات الاحتلال تنكل بعشرات المعتقلين بعد أن حققت معهم ميدانيا خلال اقتحام واسع لمخيم العروب شمالي الخليل. pic.twitter.com/uAsT7c56yM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 12, 2025

تحقيق ميداني وهدم منزل مأهول

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، فجر اليوم، وهدمت منزلا مأهولا وداهمت عشرات المنازل وحطمت محتوياتها واعتدت على الأطفال وعائلاتهم بالضرب المبرح، واحتجزت واعتقلت عددًا كبيرا من المواطنين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

ونقلت عن مصادر أمنية ومحلية أن آليات الاحتلال هدمت منزلا عند مدخل المخيم تعود ملكيته للمواطن عدي جميل سالم جوابرة يقطنه هو وأفراد أسرته، وقد أصبحوا بلا مأوى.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت عيادة وكالة الأونروا وكسرت أبوابها ومحتوياتها وحولتها إلى مركز تحقيق ميداني، كما اعتقلت عددا من المواطنين واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

#فيديو | مصادر محلية: قوات الاحتلال تباشر بهدم منزل المواطن الفلسطيني عدي جوابرة في مخيم العروب شمال مدينة الخليل. pic.twitter.com/G6rZRdWzDv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 12, 2025

اشتباكات مع مقاومين

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باندلاع مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال أثناء اقتحام مخيم العروب.

وفي شمال الضفة، أفادت المصادر باندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في حي المنشية بمخيم نور شمس، واعتقلت قوات الاحتلال عددا من النازحين في طولكرم.

وكشفت كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، أنها نفذت عملية، ضد قوات الاحتلال، وقالت الكتائب فرع طولكرم، إنها “أوقعت قوة صهيونية في كمين محكم داخل حي المنشية بمخيم نور شمس وحققنا إصابات”.

بعد عدوان استمر 11 يوما.. الاحتلال يخلف دمارا واسعا وغير مسبوق في مخيم الفارعة جنوبي طوباس. pic.twitter.com/RjuNzJ8P0s — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 12, 2025

انسحاب الاحتلال من الفارعة

من ناحية أخرى، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية بعد 11 يوما من اقتحامه، وحصاره، وبعد أن خلّفت دمارا كبيرا في البنية التحتية ومنازل الفلسطينيين.

وفي الإطار ذاته، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في محافظتي طولكرم وجنين.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل الاحتلال عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة لباقي المناطق، حيث بدأ عمليته بمدينة جنين ومخيمها، وفي 27 من الشهر نفسه وسع عمليته إلى مخيم طولكرم للاجئين، والأحد الماضي بدأ عملية في مخيم نور شمس شرقي المدينة.

وبدأ في 2 فبراير/شباط الجاري عملية عسكرية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، ثم نسحب بعد 7 أيام من طمون. ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث والعشرين على التوالي، مخلّفا 25 شهيدًا وعشرات الإصابات.