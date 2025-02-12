نازح من الضفة: هذه أوجه التشابه بين العصابات الصهيونية أثناء النكبة والاحتلال الآن (فيديو)

أجبر الاحتلال الإسرائيلي سكان مخيم نور شمس بالضفة الغربية على النزوح القسري، في إطار عملية عسكرية يشنها الاحتلال على شمال الضفة.

والتقت الجزيرة مباشر عددا من الأهالي الذين أُجبروا على النزوح، وظهرت إحدى العائلات وهي تبكي خلال إخراجها من المخيم الواقع بالقرب من مدينة طولكرم.

وقال أحد النازحين، وهو أسير سابق، إن الاحتلال طوَّق حارة المدارس بالمخيم، وجرفت آلياته الشوارع.

وأضاف “شفناهم يدخلون البيوت ويكسرون فيها، فجمعنا أنفسنا نحن والجيران وخرجنا في مغامرة، وقبل قليل كنا في نقطة تفتيش للاحتلال، شتمونا بألفاظ نابية لأننا أسرى محررون”.

وقال آخر “كنا آخر عيلتين في المخيم، سمعنا إشاعات عن إعدامات ميدانية، فخرجنا، وأوقفوني في التفتيش لأكثر من ساعة، كانت تسوى الدنيا عندي، إذلال وترهيب”.

وعن وضع مخيم نور شمس، قال “الوضع في المخيم يدمي القلب، دمار وتدمير وأرزاق الناس راحت والناس تهجرت، لما طفل عمره سنتين يُولَد في هذا الوضع، تروح تقتل حالك أو تموت ولا تخلّيه يشوف هذا المنظر”.

وأضاف “ما يخيفنا هو تهويل الناس، في حارة كذا إعدامات ميدانية، وانتشر الرعب، في عام النكبة 1948 هذا ما كان يحدث، كان أهالي القرية يسمعون عن إعدامات وقطع رؤوس في القرى المجاورة، فيتركونها”.

ويشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة مترافقة مع اقتحام مستمر لبلدات ومحافظات الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان عليها أواخر الشهر الماضي، كما أدى العدوان إلى إجبار عشرات العائلات الفلسطينية على النزوح القسري.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل شرَّدت نحو 40 ألف مواطن من مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية، مؤكدة أن التهجير القسري للتجمعات الفلسطينية يتصاعد بوتيرة مثيرة للقلق.