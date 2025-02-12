وسط تصعيد ميداني.. الاحتلال يطلب من سكان مخيم “نور شمس” إخلاءه فورا (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة، ظهر اليوم الأربعاء، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين بمخيم نور شمس قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، في حين طالب الاحتلال سكان المخيم، بإخلائه فورا وسط تصعيد ميداني.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باندلاع مواجهات عنيفة في المخيم، وسماع دوي انفجارات، وأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الدخانية وسط حارة المسجد.

الاحتلال يطالب السكان بالإخلاء الفوري

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال، طالبت ظهر اليوم، سكان مخيم نور شمس بإخلائه فورا، عبر سمّاعات مسجد المخيم، وسط تصعيد ميداني.

ونقلت عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد حارة العيادة في المخيم، ونادت عبر مكبرات الصوت الأهالي وطالبتهم بمغادرة المخيم، الذي يتعرض للعدوان منذ أربعة أيام.

وانتشرت قوات الاحتلال بآلياتها ودوريات المشاة على مداخل المخيم وحاراته، وسط إطلاقها الرصاص الحي والقنابل الصوتية بكثافة لبثّ الخوف والهلع بين الأهالي.

نزوح قسري تحت تهديد السلاح

ويشهد المخيم منذ اليوم الأول من عدوان الاحتلال، موجة من النزوح الجماعي قسرا تحت وطأة إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

ووصف نازحون حالة المخيم بأنها صعبة ومزرية، مشيرين إلى منازل ومحلات مهدمة وشوارع مجرفة، وقالوا إن جنود الاحتلال كانوا يداهمون المنازل بطريقة همجية ويكسرون محتوياتها.

وقالت الوكالة الفلسطينية، نقلًا عن الشهود إن قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الشبان، وتطرد المسنّين دون السماح لهم باصطحاب احتياجاتهم الأساسية خاصة الملابس، وتستولي على هواتفهم النقالة.

أهالي بلدة سعير شمال الخليل يشيعون جثمان الشـــهيد عبد الله الفروخ الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال. pic.twitter.com/APFMiHyWe5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 12, 2025

وأشار المكتب الإعلامي للجنة خدمات مخيم نور شمس، إلى أن أعداد النازحين بلغت آلافًا من النساء والأطفال والمسنّين والمرضى.

وأوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تسببت في تهجير قسري لنحو 40 ألف مواطن من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة.

🌐 فيديو| "خلقت بجنين وبدي أموت بجنين".. كلمات الحاجة فاطمة الغوص من الحي الشرقي في جنين من فوق ركام أجزاء من منزلها الذي دمره الاحتلال. pic.twitter.com/A0eqJc17bU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 12, 2025

اعتداءات المستوطنين

ووسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظتي جنين، وطولكرم، منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفا 29 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات، ومنازل مهدّمة، ونزوحا قسريا وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية. وقد انسحب من مخيم الفارعة جنوب طوباس، بعد عدوان استمر أكثر من 10 أيام.