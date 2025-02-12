“هل تطرح هذا الأمر بجدية؟”.. نقاش حاد على الهواء بين أحمد طه ومستشار سابق لترامب (شاهد)

شهدت حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، نقاشًا ساخنًا بين المذيع أحمد طه، وغبريال صوما العضو السابق في المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مصير الفلسطينيين في قطاع غزة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وعندما سُئل صوما عن إمكانية تدّخل الولايات المتحدة عسكريًّا لإخراج الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم، أجاب “أعتقد أن الرئيس ترامب بإمكانه إرسال الجيش الأمريكي إلى الخارج، ولكن في الوقت الحاضر لا توجد ضرورة لذلك لأن غزة دُمّرت”. وأضاف مستنكرًا “80% من الرأي العام الأمريكي يدعم إسرائيل، سواء قبلنا بذلك أم لا، هذا هو الواقع”.

“الخيام ليست حلا”

وتطرّق النقاش إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وقال صوما “إذا كان بإمكان المهجرّين العودة إلى بيوتهم فهذا أفضل حل، لكن المشكلة أنهم لم يعودوا يملكون بيوتًا”.

وأضاف “الخيام ليست حلًّا، فقد رأينا ما حدث عندما اجتاحتها الأمطار. يجب نقل هؤلاء المهجرين إلى أماكن آمنة توفر لهم التدفئة والرعاية”.

وعندما سأله المذيع بشأن إعادة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هُجّروا منها عامي 1948 و1967 داخل ما يُعرف اليوم بإسرائيل، رد صوما “لا أعتقد أن هذا سيحدث، لكن من الأفضل أن يتوقف الجميع عن التفكير في هذا الأمر”.

“هل تطرح هذا الأمر بجدية؟”

وقوبلت تصريحات صوما بسؤال استنكاري من المذيع “هل تطرح هذا الأمر بجدية؟ كيف يمكن لشخص في موقعك أن يقترح تجاهل معاناة ملايين الفلسطينيين؟”.

واحتدّ النقاش بين الطرفين حول مصير الفلسطينيين، ففي حين أصر صوما على مقاربة تبرّر الواقع القائم وتدعو إلى التعايش معه، ركز المذيع على أهمية البحث عن حلول عادلة تحفظ حقوق الفلسطينيين وتضع حدًّا لمعاناتهم الإنسانية.