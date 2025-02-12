هل سيشهد السبت المقبل تبادلا للأسرى؟ قيادي في حماس يجيب (فيديو)

قال القيادي في حركة حماس محمود مراوي إن عدم تسليم الأسرى الإسرائيليين في الموعد المحدد مرتبط بالتزام الاحتلال ببنود الاتفاق.

وأوضح مرداوي للجزيرة مباشر أن “القصة تتعلق ببنود معلَّقة، العدو يتذرع باللوجيستيات، ونحن نقول إنه ليس للوجيستيات أي صلة بإعاقة وصول المساعدات”.

وأضاف “الخيام موجودة بالفعل في الأردن وفي مدينة رفح المصرية الحدودية مع قطاع غزة، والدولتان لديهما القدرة على إيصالها، لكن من يعيق وصولها هو العدو (إسرائيل) من خلال عمليات التفتيش والفحص المُبالَغ فيها، والتي تفضي إلى عدم إدخال الشاحنات كما تم الاتفاق عليه”.

وأكد مرداوي أنه إذا تم تجاوز عقبة إيصال المساعدات، التي تمثل لحماس تحقيق مطالب الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، فإن حماس ستلتزم بجانبها من الاتفاق.

كما أكد القيادي في حماس أن “المنطق الذي يسود من الوسطاء أن مطلبنا مطلب عادل، ويتفق مع بنود الاتفاق المُوقع، بالتالي ستجبر إسرائيل على تنفيذ ما وقّعت هي عليه من طرفها”.

وشدَّد على أن حماس ملتزمة باتفاق وقف اطلاق النار “بحذافيره”، وتابع “لكن على العدو أن يفي بما وقّع عليه من التزامات”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى المقرر يوم السبت المقبل، حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق خاصة المسار الإنساني.

في المقابل، هدد نتنياهو حماس، وقال عقب اجتماع للمجلس السياسي الأمني يوم الثلاثاء “إذا لم تطلق حماس سراح مختطفينا حتى ظهر السبت، سينتهي وقف إطلاق النار، وسيعود الجيش لقتال شديد حتى هزيمة حماس نهائيًّا”.