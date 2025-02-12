وزير الخارجية الأردني للجزيرة: قلنا لترامب إن فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن يعمل على تمكين سكان غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير فرص العلاج في المستشفيات الأردنية، مشددًا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات لتخفيف المعاناة الإنسانية وتثبيت وقف إطلاق النار.

“فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين”

وأكد الوزير، في تصريحات للجزيرة، أمس الثلاثاء، أن الموقف الأردني واضح وصريح، إذ أوضح للإدارة الأمريكية أن “فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين”، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ هو أساس السياسة الأردنية في التعامل مع القضايا الإقليمية.

وأضاف أن “الأردن قدّم موقفه الداعم لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني دون تهجير”.

خطة عربية بديلة

وأكد الصفدي وجود تنسيق عربي مكثف لصياغة خطة بديلة لخطة ترامب، تهدف إلى إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، موضّحًا أن بلاده تعمل على بلورة هذه الخطة بالتعاون مع الدول العربية لضمان استقرار القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد الوزير على أن السلام الشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال تطبيق حل الدولتين، موضحًا أن الأردن يسعى من خلال التنسيق العربي، إلى استثمار اللحظة السياسية الحالية لدعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد أن مصالح بلاده تستند إلى مبدأ حماية الأردن والأردنيين، وهو الأساس الذي انطلقت منه الحوارات مع الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن “الأردن يتمسك برؤيته المستقلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني”.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، قال في وقت سابق اليوم، عقب لقاء جمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إنه أكد خلال اللقاء أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة له “فوق كل اعتبار”.