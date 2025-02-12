وصف واشنطن بأنها “لص عنيف”.. هجوم إعلامي من كوريا الشمالية على خطة ترامب بشأن غزة

هاجمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غزة ونقل الفلسطينيين من القطاع ووصفته بأنه “تبجّح”، متهمة واشنطن بـ”اللصوصية”.

“العالم يغلي الآن”

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تعليقًا كتبت فيه أن آمال الفلسطينيين الضئيلة في الأمن والسلام تتحطم بسبب الاقتراح، قائلة إن “العالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة بسبب إعلان الولايات المتحدة الصاعق”.

ويشير تعليق الوكالة إلى إعلان ترامب عن نية الولايات المتحدة إبعاد سكان غزة وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

ووجه التعليق الذي نشرته الوكالة الكورية انتقادات أيضًا إلى إدارة ترامب بسبب دعواتها إلى السيطرة على قناة بنما وغرينلاند وقرارها تغيير اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا“.

“لص عنيف”

وكتبت الوكالة “على الولايات المتحدة أن تصحو من أحلام اليقظة التي عفا عليها الزمن وأن تتوقف فورًا عن انتهاك كرامة وسيادة الدول والشعوب الأخرى”، واصفة واشنطن بأنها “لص عنيف”.

وعقد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى اجتماعات قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأشاد بعلاقتهما الشخصية.

وقال الرئيس الأمريكي مؤخرًا إنه سيتواصل مع كيم مرة أخرى، لكن وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ لم تعلق إلا نادرًا على ولاية ترامب الثانية، وهي وتواصل مهاجمة ما تعتبره تهديدًا أمنيًّا خطيرًا من واشنطن وحلفائها.

وتنتقد كوريا الشمالية الوضع في غزة بشكل صريح، إذ تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن إراقة الدماء وتصف واشنطن بأنها “متواطئة”.