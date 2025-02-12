وفد من حماس يصل إلى القاهرة.. ومتحدث باسم الحركة: لن نقبل بالتهديدات الأمريكية والإسرائيلية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وصول وفد منها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحركة في غزة خليل الحية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان “وفد برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة وصل إلى القاهرة، وبدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والإخوة الوسطاء”.

اتصالات لاستكمال الاتفاق

في سياق متصل، قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة (حماس)، إن اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى بذل الوسطاء لجهود لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأضاف قاسم في تصريحات نقلتها صفحة (حماس) على “تلغرام”، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الاسرائيلي “يتنصل من تنفيذ العديد من بنود الاتفاق”، مؤكدًا أن موقف الحركة “واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية”.

وطالب قاسم من الاحتلال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى، كما طالبه بالالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.

خلاف حول الصفقة

وجاء إعلان (حماس)، بتأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى المقررة يوم السبت المقبل، بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي من الاتفاق، ليتسبب في موجة جدل واسعة داخل تل أبيب وواشنطن.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة للحرب على غزة إذا لم يتم الافراج عن الأسرى في الموعد المحدد، وبينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”فتح أبواب الجحيم”، خرجت عائلات الأسرى في مظاهرات تطالب نتنياهو بالالتزام ببنود الاتفاق واستكمال صفقة التبادل، وهو ما طالب به أيضًا زعيم المعارضة يائير لابيد.

وفي وقت سابق كشف القيادي في (حماس) محمود مرداوي، أن الاحتلال تعنت في إدخال 3500 شاحنة مساعدات كان متفقًا عليها، بالإضافة لمنعه دخول 60 ألف وحدة سكنية متنقلة، وآلاف الخيام.