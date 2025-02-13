تحذير من الاتحاد الأوروبي لترامب: أي اتفاق سلام حول أوكرانيا دون مشاركتنا وكييف سيبوء بالفشل

حذّر القادة الأوروبيون الخميس من أن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، من دون إشراك بروكسل وكييف، “سيبوء بالفشل”.

يأتي ذلك بعد استبعاد الأوروبيين من محادثات ترامب وبوتين المتعلقة بالنزاع الأوكراني. كما يأتي أيضا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء عزمه لقاء نظيره الروسي في السعودية، لبحث وقف الحرب في أوكرانيا.

وعبّرت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن شكوك كبيرة حيال أي اتفاق محتمل، مقارِنةً الوضع الراهن باتفاقية ميونيخ عام 1938 التي أدت إلى ضم جزء من تشيكوسلوفاكيا إلى ألمانيا بقيادة الزعيم النازي أدولف هتلر. وقالت إن “محاولات الاسترضاء هذه دائما تفشل”.

وأضافت “من الواضح أن أي صفقة تتم من وراء ظهورنا لن تنجح”، مؤكدة “أنتم بحاجة إلى الأوروبيين، أنتم بحاجة إلى الأوكرانيين”.

وانتقدت كالاس أيضا استراتيجية ترامب التفاوضية وتساءلت “لماذا نعطيهم كل ما يريدونه قبل أن تبدأ المفاوضات؟”.

We shouldn't take anything off the table before the negotiations have even started. It is clear that any deal behind our backs will not work.

You need the Europeans, you need the Ukrainians. Extract from my doorstep ahead of @nato Defence Ministers meeting ↓ pic.twitter.com/udw0OiogPD — Kaja Kallas (@kajakallas) February 13, 2025

وكانت إدارة ترامب أعلنت الأربعاء مجموعة من الخطوط الحمراء، أبرزها أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي غير واقعي حاليا، وأن عودة كييف إلى حدودها قبل عام 2014 -بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو آنذاك- غير قابلة للتطبيق. ورأت واشنطن أيضا أن على الأوروبيين أن يتحملوا النصيب الأكبر من دعم أوكرانيا في هذه المرحلة.

كما حذر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا من أن أي اتفاق سلام في أوكرانيا ينبغي ألا يقتصر على مجرد “وقف إطلاق نار بسيط”، في إشارة إلى قرار موسكو وواشنطن بدء مفاوضات لإنهاء الحرب.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه أي “سلام مفروض” على كييف، كما انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أسلوب ترامب التفاوضي.

الكرملين: مشاركة أوكرانيا “بطريقة أو باخرى”

بدوره، أعلن الكرملين أن أوكرانيا ستشارك في مفاوضات السلام لإنهاء النزاع “بطريقة أو بأخرى”، وذلك بعد يوم من إجراء ترامب اتصالين هاتفيين منفصلين برئيسي روسيا وأوكرانيا.

وفي السياق ذاته، شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث -خلال اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل- على أن هذه المفاوضات لن تكون بأي حال من الأحوال “خيانة” لأوكرانيا.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس فقال إنه يرغب في التوصل إلى توافق مع واشنطن لـ”وضع حد” للرئيس الروسي، قبل إجراء أي مفاوضات مع موسكو.