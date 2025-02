تحذير من الاتحاد الأوروبي لترامب: أي اتفاق سلام حول أوكرانيا دون مشاركتنا وكييف سيبوء بالفشل

حذّر القادة الأوروبيون الخميس من أن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، من دون إشراك بروكسل وكييف، “سيبوء بالفشل”.

يأتي ذلك بعد استبعاد الأوروبيين من محادثات ترامب وبوتين المتعلقة بالنزاع الأوكراني. كما يأتي أيضا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء عزمه لقاء نظيره الروسي في السعودية، لبحث وقف الحرب في أوكرانيا.

وعبّرت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن شكوك كبيرة حيال أي اتفاق محتمل، مقارِنةً الوضع الراهن باتفاقية ميونيخ عام 1938 التي أدت إلى ضم جزء من تشيكوسلوفاكيا إلى ألمانيا بقيادة الزعيم النازي أدولف هتلر. وقالت إن “محاولات الاسترضاء هذه دائما تفشل”.

وأضافت “من الواضح أن أي صفقة تتم من وراء ظهورنا لن تنجح”، مؤكدة “أنتم بحاجة إلى الأوروبيين، أنتم بحاجة إلى الأوكرانيين”.

وانتقدت كالاس أيضا استراتيجية ترامب التفاوضية وتساءلت “لماذا نعطيهم كل ما يريدونه قبل أن تبدأ المفاوضات؟”.

