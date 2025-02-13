إعلام إسرائيلي: جنود أطلقوا النار على زميل لهم هتف “الله أكبر”

أطلق جنود إسرائيليون، النار على رجل مشتبه به بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وقال موقع القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن جنودًا من وحدة “نيتساح يهودا” التابعة لجيش الاحتلال قاموا بإطلاق النار على رجل مشتبه به بالقرب من السياج الحدودي مع غزة، بعد أن سمعوه يصرخ “الله أكبر”.

وذكر الموقع أنه تبين لاحقًا أن المشتبه به هو جندي إسرائيلي سابق يعاني من صدمة نفسية حادة ناجمة عن خدمته العسكرية.

ووقع الحادث عندما تلقت وحدة “نيتساح يهودا” إنذارًا بشأن شخص مشبوه بالقرب من السياج الأمني لغزة.

وأفاد الموقع، بأنه وفقًا للقواعد المعتمدة في مثل هذه الحالات، أطلق الجنود النار باتجاه ساقي الرجل للاشتباه في أنه يحمل حزامًا ناسفًا، لكن بعد نقله إلى مستشفى “برزيلاي” في أشكلون، تبيّن أنه جندي سابق يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

صرخ "الله أكبر".. ندوب حـ ـرب #غزة تدفع جنديا إسرائيليا للانتـ ـحار #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/NGqDtz4wVV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 12, 2025

وذكّر هذا الحادث بحادثة مشابهة وقعت قبل أشهر، عندما أقدمت شابة إسرائيلية ترتدي ملابس سوداء على رفع سلاح نحو أفراد الأمن عند حاجز “متسودات يهودا” في جنوب الخليل، قبل أن يتم إطلاق النار عليها، ليتضح لاحقًا أنها كانت تعاني من أزمة نفسية وربما كانت تحاول الانتحار.

وحدة “نيتساح يهودا”

ووحدة “نيتساح يهودا” التي ينتسب إليها الجنود، هي وحدة خاصة داخل الجيش الإسرائيلي، أُنشئت لتوفير بيئة مناسبة للجنود المتدينين المتشددين، حيث يمكنهم أداء خدمتهم العسكرية دون المساس بمعتقداتهم الدينية.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الأمن الإسرائيلية إلى أن عدد الجنود المصابين بصدمات نفسية ارتفع جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ووفقًا للقناة السابعة الإسرائيلية، في تقرير نشرته بنهاية يونيو/حزيران الماضي، فقد تجاوز عدد الجنود المعاقين الذين يتلقون العلاج في أقسام إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع 70 ألفا لأول مرة، بعد انضمام 8663 جريحا منذ 7 أكتوبر (والباقون في حروب سابقة)”.

وأشارت إلى أن “35% من المصابين بعد 7 أكتوبر يعالجون من أمراض عقلية، مقابل 21% منهم إصاباتهم جسدية”.

وتُبرز هذه الأرقام الأثر العميق الذي تتركه العمليات العسكرية المكثفة في غزة على الجيش الإسرائيلي، ليس فقط من حيث الخسائر البشرية، ولكن أيضًا من حيث التداعيات النفسية طويلة الأمد على الجنود العائدين من القتال.