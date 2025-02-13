بحماية من شرطة الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجالوا فيها جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

وقالت محافظة القدس في بيان، إن 415 مستوطنًا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، من بينهم 235 مستوطنًا، و180 تحت مسمى السياحة، بحماية شرطة الاحتلال.

#عاجل | مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/LLaBI9qcAG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 13, 2025

وتأتي اقتحامات المستوطنين، بالتزامن مع شن الاحتلال الإسرائيلي لعملية واسعة في شمال الضفة الغربية، شملت قتل فلسطينيين وتجريف شوارع وهدم منازل، كما شملت حملة اعتقالات واسعة لفلسطينيين من جنين وطولكرم والقدس.

وصباح الخميس، قصفت مسيّرة إسرائيلية مركبة فلسطينية في الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن العدوان على جنين أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيًّا وعشرات الإصابات حتى الآن، كما يواصل الاحتلال عدوانه على مخيمات طولكرم ونور شمس.