بعد مكالمته مع بوتين.. ترامب يبحث الحرب في أوكرانيا مع زيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنهما بحثا عبر الهاتف الحرب في أوكرانيا.

جاءت المكالمة بعد وقت قصير من إعلان ترامب عن محادثة جرت بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت البدء فورا في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” إن المحادثة مع زيلينسكي “كانت جيدة جدا. إنه يريد صنع السلام شأنه شأن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن زيلينسكي سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في مدينة ميونيخ الألمانية، الجمعة المقبل.

من جانبه، قال زيلينسكي إنه ناقش مع ترامب “فرص تحقيق السلام”، وإعداد وثيقة تحكم التعاون الأمني ​​والاقتصادي بين البلدين.

وكتب زيلينسكي على “إكس” أنه ناقش مع ترامب استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة و”القدرات التكنولوجية لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصناعات المتقدمة الأخرى”.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن المكالمة استمرت نحو ساعة.

وقال زيلينسكي في بيانه إنهما ناقشا زيارة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كييف، التي جرت الأربعاء.

وقال زيلينسكي إن ترامب أطلعه على تفاصيل المحادثة التي أجراها مع بوتين، وكتب “اتفقنا على استمرار الاتصال والتخطيط لاجتماعات مقبلة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أجرى دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أول اتصال بينهما منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال ترامب إنه أجرى مكالمة “طويلة ومثمرة جدا” مع بوتين، مضيفا أنهما اتفقا على البدء “فورا” بمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر ترامب أنه تبادل مع بوتين الدعوة “لزيارة بلد كل منهما”.

من جهته، قال “الكرملين” إن المكالمة استمرت ساعة ونصف ساعة، وإن بوتين وترامب اتفقا على أن “الوقت قد حان للعمل معا”.

وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين أبلغ ترامب أيضا أن التوصل إلى “حل بعيد المدى” للنزاع المستمر في أوكرانيا منذ عام 2022 أمر ممكن، ودعا الرئيس الأمريكي إلى زيارة موسكو.