تفشي الأمراض وغلاء الخدمات الصحية يفاقمان معاناة سكان تعز في اليمن (فيديو)

اشتكى مواطنون وعاملون في القطاع الصحي من مدينة تعز، وسط اليمن، من زيادة حالات الإصابة بالأمراض الموسمية منذ بداية فصل الشتاء، مما فاقم من سوء الوضع الصحي المتردي بسبب الحرب التي تعصف بالبلاد.

وقال عبد النور المسني، وهو طبيب في أحد مستشفيات المدينة، للجزيرة مباشر: “مع دخول فصل الشتاء أصيب الكثير من الأطفال وكبار السن بالأمراض الموسمية، ما يُثقل كاهل الأسرة بسبب غلاء المعيشة وأسعار العلاج وعدم توفر الخدمات المجانية”.

من جانبها، أوضحت الممرضة صباح علي أحمد أن هناك زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والانفلونزا والإسهال والحصبة.

وذكرت أنه نظرا لغلاء الأدوية وعدم القدرة على شراء الأدوية، تصل أعداد كثيرة من الحالات إلى المستشفيات بعد أن تكون قد تدهورت.

أما علي عبد الرزاق فاشتكى من التكاليف الكبيرة لعلاج طفله، ووصف الخدمات الصحية بأنها رديئة جدًا.

وقال علي للجزيرة مباشر: “حضرت لأعالج طفلي وكانت الخدمات رديئة جدًا، ولا يوجد للأطباء غرف خاصة بهم، والعلاج غير متوفر”، مضيفا أنه اشترى كل ما يلزم على نفقته الشخصية.

ويأتي انتشار هذه الأمراض الموسمية وسط بنية تحتية متهالكة، وظروف معيشية سيئة، وتدهور خدمات النظافة، وصعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية، ما جعل مواجهة الشتاء تحديًا كبيرًا لسكان تعز.

ويواجه اليمن أحد أعلى مستويات تفشي الأمراض في العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.