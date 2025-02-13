حاملة طائرات أمريكية تتعرض لحادث قرب مصر والبحرية تعلن التفاصيل

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن حاملة طائرات تابعة لها اصطدمت بسفينة تجارية بالقرب من مصر، لكنها لم تتعرض لأضرار جسيمة ولم يسفر التصادم عن إصابات.

وذكرت البحرية في بيان أن حاملة الطائرات هاري ترومان اصطدمت بالسفينة “بشكتاش-إم”، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بالقرب من ميناء بورسعيد، شمالي مصر.

وأوضحت أن الاصطدام لم يعرض الحاملة للخطر، ولم ترد تقارير عن حدوث تسرب مياه إلى داخلها أو وقوع إصابات، كما أن محركاتها لم تتأثر وفي حالة “آمنة ومستقرة”.

وأضافت أن تحقيقا بدأ في الحادث، مشيرة إلى أنها ستنشر التفاصيل لاحقا فور ورودها.

ويبلغ عدد أفراد طاقم الحاملة نحو 5 آلاف فرد، ويمكنها حمل 90 مقاتلة على متنها.

ويمتلك الجيش الأمريكي حاليا 11 حاملة طائرات، ومن شأن أي ضرر يؤدي إلى خروج واحدة منها من الخدمة أن يشكل ضغطا على البحرية.

وتعرضت سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الأمريكية لحوادث تصادم خلال عام 2017 في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأثارت تلك الحوادث، التي أسفرت عن مقتل 17 بحارا، تساؤلات بشأن تدريب قوات البحرية ووتيرة العمليات، وكانت دافعا لعقد جلسة في “الكونغرس” الأمريكي وفصل عدد من الضباط.