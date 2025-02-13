حماس تكشف أبرز ما توصلت له مباحثات وفدها مع الوسطاء في القاهرة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على ضرورة أن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق، وذلك قبل يومين من الموعد المقرر فيه تبادل الأسرى، والذي أعلنت المقاومة في وقت سابق أنها أجلته لأجل غير مسمى.

وقالت حماس، في بيان، اليوم الخميس، إن وفد الحركة برئاسة خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، أجرى مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما أجرى الوفد مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وأوضحت حماس أن الاجتماع أكد على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة فيما يتعلق بتأمين إيواء الشعب الفلسطيني وإدخال “بشكل عاجل” البيوت الجاهزة -الكرفانات- والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق.

واختتمت الحركة البيان “سادت المباحثات روح إيجابية، وقد أكد الإخوة الوسطاء في مصر وقطر متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات، وعليه تؤكد حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد”.

وجاء إعلان القسام بتأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى المقررة يوم السبت المقبل، بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي من الاتفاق، ليحدث موجة جدل واسعة داخل تل أبيب وواشنطن.

وبينما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة للحرب على غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى في الموعد المحدد، قائلًا “سيعود الجيش لقتال شديد”، وبجانب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”فتح أبواب الجحيم”، خرجت عائلات الأسرى في مظاهرات تطالب نتنياهو بالالتزام ببنود الاتفاق واستكمال صفقة التبادل، وهو ما طالب به أيضًا زعيم المعارضة يائير لابيد.