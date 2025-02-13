زيلينسكي يكشف عن شرط قبل إجراء أي مفاوضات مع روسيا (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنه يريد التوافق على موقف مع واشنطن لـ”وضع حد” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل إجراء أي مفاوضات مع روسيا.

وقال زيلينسكي غداة إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالين منفصلين مع رئيسي أوكرانيا وروسيا إن “الاجتماعات بين أوكرانيا وأمريكا تشكل أولوية بالنسبة إلينا. وفقط بعد اجتماعات مماثلة، بعد إعداد خطة هدفها وضع حد لبوتين، أعتقد أنه سيكون أمرا منصفا التحدث إلى الروس”.

وتحدّث ترامب أيضا مع زيلينسكي في اتصال وصفه الأخير بأنه “مهم”، وتطرق إلى مختلف المسائل.

وأفاد الرئيس الأوكراني أيضا بأن ترامب أبلغه بأنه كان يرغب بالتحدث إليهما في الوقت ذاته، من دون توضيح سبب عدم قيامه بذلك.

ولفت زيلينسكي أيضا إلى أنه قال لترامب إن روسيا ستهاجم أوكرانيا مرة أخرى على الأرجح في غياب الضمانات الأمنية.

وأكد الرئيس الأوكراني: “قلت للرئيس ترامب إنني لا أثق في بوتين وإذا كنت قادرًا على إجباره على إنهاء الحرب فسنرحب بذلك”.

وأكد “لن نقبل بأي مفاوضات حول أوكرانيا دون حضورنا”.

وأشار أيضًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الناتو، لكنه أوضح أن ذلك سيكون صعبًا على بلاده.

كما أعلن أن بلاده تحتاج لمضاعفة أعداد القوات المسلحة، لكنه أشار إلى وجود نقص في التمويل يبلغ حوالي 40 مليار دولار.