سلامة معروف يكشف للجزير مباشر آخر المستجدات حول دخول المساعدات لغزة (فيديو)

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، إن ما وصل إلى قطاع غزة من الخيام يقدر بنحو 40% فقط من المتفق عليه حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل.

وأوضح معروف للجزيرة مباشر، اليوم الخميس، أن الاحتلال دمر أكثر من 170 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، وإن 80 ألف وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، وبالتالي فالقطاع بحاجة إلى الإسراع في إدخال مستلزمات الإيواء، التي نص عليها الاتفاق كإدخال 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل بشكل عاجل، وفقًا لمعروف.

واستدرك “لكن حتى هذه اللحظة ورغم وجود تحسن طفيف خلال اليومين الماضيين، إلا أن ما وصل من الخيام هو تقريبا 40% من هذه الحاجة، في حين لم يصل أي بيت متنقل، فضلًا عن بقيت المستلزمات الخاصة بإقامة مراكز الإيواء الجماعية، كمولدات الكهرباء وألواح الطاقة والأجهزة الخاصة بحفر الآبار”.

وأكد معروف أن التحسن الطفيف في حجم المساعدات “لم يرقَ إلى الحد المطلوب والاحتياج المحدد ضمن الاتفاق، نأمل أن تكون الوعود التي سمعناها خلال الساعات الماضية بأن هناك تجاوبًا من قبل الاحتلال بالالتزام بتعهداته ضمن الاتفاق”.

وقال إن قطاع غزة “منكوب إنسانيًّا” ويحتاج إلى تضافر جهود الجميع لإدخال مستلزمات الإيواء، خاصة مع وجود مليون ونصف مليون نازح لا مأوى لهم في ظل هذا البرد القارس والأحوال الجوية السيئة.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال الشهداء ورفع الركام.

وأكمل “الواقع على الأرض يقول إن هنالك تحسنًا، لكننا نبني على ما يصل فعليًّا، الوعود والتعهدات جيدة وتبشر بالخير، لكننا وفق التجربة والمعاناة الكبيرة التي يعيشها شعبنا لا يمكن أن نطمئن لإدخال ما يخفف معاناة السكان”.

تأجيل تسليم الأسرى

وجاء إعلان حماس، بتأجيل تسليم الدفعة السادسة من الأسرى المقررة يوم السبت المقبل، بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاق، في موجة جدل واسعة داخل تل أبيب وواشنطن.

وبينما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة إلى الحرب على غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى في الموعد المحدد، قائلًا “سيعود الجيش لقتال شديد”، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”فتح أبواب الجحيم”؛ خرجت عائلات الأسرى في مظاهرات تطالب نتنياهو بالالتزام ببنود الاتفاق واستكمال صفقة التبادل، وهو ما طالب به أيضًا زعيم المعارضة يائير لابيد.