شاهد: أول ظهور لابن بشار الأسد بعد هروبهم إلى روسيا

نشر حافظ نجل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لأول مرة فيديو منذ هروبهم إلى روسيا، عبر منصة تليغرام يؤكد فيه امتلاكه حسابين على منصات التواصل “تليغرام” و”إكس”.

وبث حافظ الأسد، أمس الأربعاء، فيديو قصير مدته 9 ثوان، عبر منصة “تليغرام”، ردا على الجدل الذي حدث قبل يومين بخصوص ملكية حسابين يحملان اسمه عبر “تليغرام و “إكس”، مؤكدا ملكيتهما.

وشكك ناشطون في حساب يحمل اسم حافظ كان قد كتب منشورًا قبل يومين يكشف فيه تفاصيل الساعات الأخيرة لعائلته قبل مغادرة دمشق.

وذكر في المنشور، أنه لم توجد أي خطة ولا حتى احتياطية لمغادرة العاصمة، منوها إلى أن العائلة تلقت مكالمة من مسؤول روسي طلب منها مغادرة دمشق إلى اللاذقية جراء خطورة الوضع الأمني قبيل يومين من تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، الفجر الذي أُعلن فيه سقوط النظام بهروب الأسد.

بعد هروبهم إلى روسيا.. الظهور الأول لحافظ نجل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بعد نشره تفاصيل زعم أنها سبقت ليلة سقوط النظام pic.twitter.com/H27az522l0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2025

وأثار الظهور الأول لحافظ بشار الأسد، بعد مغادرة سوريا، تساؤلات حول توقيت الفيديو وأهدافه ودوافعه، وجدد موجة من المطالبات بمحاكمة عائلة الأسد.

وربط الصحفي قتيبة ياسين دوافع ظهور حافظ الابن باتصال بين الشرع وبوتين، قائلا “بنفس اليوم الذي اتصل به بوتين بالرئيس السوري الشرع خرج حافظ بشار الأسد بفيديو من روسيا وكأن الأمر ليس مصادفة.. على روسيا أن تقوم بتسليم حافظ ووالده بشار وأمه أسماء مع الأموال التي سرقوها على نفس الطائرة التي سرقوها”.

بنفس اليوم الذي اتصل به بوتين بالرئيس السوري الشرع خرج حافظ بشار الأسد بفيديو من روسيا وكأن الأمر ليس مصادفة..

على روسيا أن تقوم بتسليم حافظ ووالده بشار وأمه أسماء مع الأموال التي سرقوها على نفس الطائرة التي سرقوها

يجب أن تكون هذه أول خطوة لإثبات حسن النية قبل فتح أي ملف تعويضات pic.twitter.com/fqCYwvpeFb — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 12, 2025

وكتبت الإعلامية ريما نعيسة “عزيزي حافظ أيها البلوغر الصغير، لا تهمنا روايات السقوط الأخير وإن كانت حساباتك مزورة أو تحمل علامات التوثيق، نريد أن نعرف خفايا السقطات الكبرى، الكبائر التي لا تغتفر، القتل التهجير الاعتقال التعذيب التجهيل التجويع التعرية والتفقير”.