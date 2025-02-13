شاهد: جماهير نادي سيلتيك تتحدى العقوبات مجددًا وترفع لافتة مناهضة لإسرائيل

رفعت جماهير نادي سيلتيك الأسكتلندي، أمس الأربعاء، لافتة كبيرة داعمة لفلسطين ورافضة للعدوان الإسرائيلي الذي استمر على غزة أكثر من 15 شهرًا، في تحدٍّ جديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ورفعت الجماهير لافتة كتب عليها “أظهر لإسرائيل البطاقة الحمراء”، كما رفع بعضهم الأعلام الفلسطينية، وذلك خلال مباراة بملحق دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، على ملعب سيلتيك بارك، بحضور آلاف المشجعين.

رفعت جماهير نادي سيلتك الأسكتلندي لافتة كبيرة كُتب عليها "أظهر لإسرائيل البطاقة الحمراء"، خلال مباراة بملحق دوري أبطال أوروبا، على ملعب سيلتيك بارك، بحضور آلاف المشجعين.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Q1gOcdGgfF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2025

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وامتلأت المدرجات بالمشجعين، وانتهت بفوز النادي الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها نادي سيلتيك القضية الفلسطينية، إذ رفع جماهير نادي سيلتيك بشكل جماعي الأعلام الفلسطينية وهتفوا لغزة خلال مباراة سابقة بدوري الأبطال في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما قوبل بفرض (يويفا)، آنذاك، غرامات مالية على نادي سيلتيك، معتبرًا أن ما فعلته الجماهير كان “رسائل استفزازية ذات طبيعة هجومية”.