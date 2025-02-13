صحفية تحرج إيلون ماسك حول زيف تصريحه بإرسال واقيات ذكرية إلى غزة بقيمة 50 مليون دولار (فيديو)

اعترف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مدير إدارة كفاءة الحكومة في الولايات المتحدة، بكذب مزاعمه حول إرسال واشنطن واقيات ذكرية إلى قطاع غزة بقيمة 50 مليون دولار.

وكان ماسك، قد تفاعل مع تصريحات، للبيت الأبيض بشأن إرسال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى غزة، وكتب في منشور على “إكس” قائلًا “غيض من فيض.. أعتقد أن الكثير من هذه الأموال انتهى بها الأمر في جيوب حماس، وليس في الواقيات الذكرية”.

وتضمن منشور ماسك مغالطة، إذ إن المدينة المذكورة ضمن هذا السياق، ليست غزة في فلسطين، بل مدينة غزة في موزمبيق الواقعة في أقصى جنوب قارة إفريقيا.

وخلال إحاطة صحفية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وجهت صحفية سؤالًا إلى ماسك قائلة “تبين أن المزاعم بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أرسلت واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى غزة كاذبة، واتضح أن غزة المذكورة هناك هي منطقة في موزمبيق، فهل يمكنك تصحيح تصريحك الأول؟ وكيف يمكننا التأكد من أن جميع البيانات التي تدلي بها كانت صحيحة؟”.

فأجابها ماسك “قد تكون بعض الأشياء التي أقولها خاطئة وتحتاج إلى تصحيح، كما تعلمون، سنرتكب أخطاء، لكننا سنتحرك بسرعة لتصحيحها”.

وتابع “لست متأكدا من أنه ينبغي لنا إرسال واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى أي مكان، إذا ذهبت إلى موزمبيق بدلا من غزة، كنت سأقول حسنا، هذا ليس سيئا للغاية. ولكن لماذا نفعل هذا على أي حال؟”.

وقرر ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية مدة 90 يومًا للمراجعة والتقييم.