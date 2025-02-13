قوات الاحتلال تقتحم وسط طولكرم لأول مرة منذ بداية العدوان على المدينة ومخيمها (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينة طولكرم، شمالي غربي الضفة الغربية، لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية التي تشنها على المدينة ومخيماتها.

وبدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شملت مدنا عدة ومخيمات للاجئين في شمالي الضفة الغربية المحتلة منذ نحو شهر.

واعتقل الاحتلال 125 شخصا على الأقل في مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس، حيث بدأ عملية عسكرية منذ 18 يوما.

وأظهرت صور قيام جرافات تابعة لجيش الاحتلال بتجريف شوارع مخيم نور شمس وتدمير الممتلكات، فيما انتشرت قوات راجلة في شوارع المخيم.

وأجبرت العملية آلاف الفلسطينيين على النزوح من مخيمي طولكرم ونور شمس، كما تسببت في دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن الاحتلال دفع تعزيزات الى المدينة ومخيماتها خلال الليلة الماضية. كما نشر جنوده في الشوارع والأحياء، وسط أعمال تمشيط وتفتيش واسعة فيها، تركزت في الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة، اضافة الى حارات المخيمين.

وأضافت أن قوات الاحتلال تستولي على مبان سكنية وتحولها إلى ثكنات عسكرية وأماكن لتمركز القناصة، وتمنع المواطنين من الخروج والتنقل، وتضيق عليهم داخل منازلهم وتمنعهم حتى من فتح النوافذ.

وذكرت أن قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المخيمين، كما دمر البنية التحتية لهما.