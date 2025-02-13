كمائن واشتباكات وتفجير آليات.. المقاومة الفلسطينية تفشل عملية للاحتلال وتتصدى لجنوده في الضفة

تصدت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، للعمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال خاصة في جنين وطولكرم.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن عدد من العمليات التي نفذتها، اليوم الأربعاء، ضد جيش الاحتلال.

وقالت سرايا القدس، إن كتيبتها في طولكرم تمكنت، رفقة رفاقهم من فصائل المقاومة، من إيقاع قوة مشاة إسرائيلية قوامها 20 جنديًا بحقل من النيران أثناء محاولتهم “الاستعراض” والتقدم بمحور البلاونة بمخيم طولكرم، محققين إصابات مباشرة.

وفي طولكرم أيضًا، قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من إفشال “عملية خاطفة حول الجيش تنفيذها لخداع مقاتلينا وتنفيذ سياسة طنجرة الضغط لاستنزاف إحدى تشكيلاتنا القتالية وخاضت معه معركة بطولية، وخلقت من التهديد فرصة للالتحام مع قوات العدو من المسافة صفر وسط مخيم نور شمس”، مشيرة إلى أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المضادة للأفراد في تحركات القوات الراجلة محققين إصابات مؤكدة في صفوفها.

عبوة “شجاع 1”

وفي بيان منفصل، أعلنت سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقًا من نوع “شجاع 1” بجرافة عسكرية وإخراجها من الخدمة في مخيم نور شمس، كما أعلنوا عن تفجير عبوة ناسفة أخرى من النوع نفسه في جرافة عسكرية من نوع “D9″، وإخراجها من الخدمة في وسط المخيم.

وأوقعت سرايا القدس قوة مشاة قوامها 10 جنود، قالت إنها بكمين مركب بحي المنشية في مخيم نور شمس، والتحمت معها بشكل مباشر من النقطة صفر، محققين فيها إصابات مباشرة، حسب البيان.

وأشار الجناح العسكري لحركة الجهاد، إلى أنه بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاته القتالية في سرية مخيم طولكرم أكدوا تمكنهم، صباح أمس الثلاثاء، من استهداف منزل يتحصن به جنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص المباشر “محققين إصابات مؤكدة”.

أما في جنين، قالت كتيبة جنين، التابعة لسرايا القدس، إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة مشاة إسرائيلية خلال محاولتها التمركز في أحد المنازل بالحي الشرقي، واستهدفوها بزخات كثيفة من الرصاص.

تهجير قسري

ويشهد شمال الضفة الغربية منذ نحو شهر، لعملية إسرائيلية مركزة أدت لتهجير آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، خاصة في جنين وطولكرم.

وقالت الوكالة الفلسطينية، نقلًا عن الشهود إن قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الشبان، وتطرد المسنّين دون السماح لهم باصطحاب احتياجاتهم الأساسية خاصة الملابس، وتستولي على هواتفهم النقالة.

وأوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تسببت في تهجير قسري لنحو 40 ألف مواطن من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة.