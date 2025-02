أول قاض فدرالي مسلم في واشنطن يدخل على خط المواجهة مع ترامب

أوقف القاضي الفدرالي (أمير علي) وهو أول قاض عربي مسلم في واشنطن، قرارًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة الأموال المخصصة لمئات من المتعاقدين في مجال المساعدات الأجنبية.

وجمّدت إدارة ترامب عمل العديد من الوكالات الأمريكية ومنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تقدم مساعدات للعديد من الدول والمنظمات غير الربحية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وقال أمير علي في قرار أصدره مساء أمس الخميس إن إدارة ترامب فشلت في تفسير الضرر غير العادي الناجم عن وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع.

وأضاف القاضي الفدرالي، أن قرار تعليق المساعدات الأجنبية أحدث صدمة تؤثر في آلاف الاتفاقيات مع الشركات والمنظمات غير الربحية والمنظمات في جميع أنحاء البلاد.

وبموجب قرار القاضي فإن كبار مساعدي ترامب في وزارة الخارجية والميزانية -بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوغت- ممنوعون من تنفيذ أي إلغاءات للعقود أو أوامر وقف العمل التي تم تنفيذها بعد تنصيب ترامب، على الأقل أثناء استمرار التقاضي.

We want to give a huge shoutout to Amir H. Ali for his historic confirmation to the U.S. District Court for the District of Columbia. Confirmed by the Senate on November 22, he will be the first Arab American and first Muslim judge to serve a lifetime appointment on that court. pic.twitter.com/xFimmYcHtc

وخلص القاضي إلى أن إدارة ترامب بدت وكأنها تتصرف بطريقة وصفها بأنها “تعسفية ومتقلبة” من خلال إيقاف جميع المساعدات الأجنبية فجأة دون النظر في العواقب على الشركات التي مُنحت تلك المساعدة قبل تنصيب ترامب.

وأمير علي أول قاض فدرالي عربي أمريكي مسلم في واشنطن العاصمة عيّنه الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي، ورحّب مجلس الشؤون العامة الإسلامية الأمريكية (كير)، بتعيين أمير علي في المنصب.

وقال المجلس في بيان أصدره نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن “تعيين القاضي أمير علي هو لحظة فخر لكل من يقدر العدالة والإدماج وتعزيز ديمقراطيتنا. وبصفته أول عربي أمريكي ومسلم يخدم في هذا الدور، فإن تعيينه هو شهادة على المساهمات المتزايدة لمجتمعاتنا المتنوعة في نسيج أمتنا”.

وأشار المجلس إلى أن علي -وطوال حياته المهنية- كان ناشطًا في مجال الحقوق المدنية والعدالة، وشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمركز “ماك آرثر” للعدالة والتدريس في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

🚨 BREAKING: Judge Amir Ali, a recent appointee of President Biden, has reinstated what appears to be a broad range of previously blocked foreign aid funding.

Once again, Biden judges are saving our country. pic.twitter.com/6vgoslxeqD

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) February 14, 2025