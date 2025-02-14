إعلان بصحيفة أمريكية مدفوع من 350 حاخاما ويهود بارزون رفضا لخطط ترامب بشأن غزة (شاهد)

وقّع 350 حاخامًا وناشطًا يهوديًا على عريضة ترفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ونشر الحاخامات اليهود العريضة على صفحة كاملة مدفوعة (إعلان) بصحيفة “نيويورك تايمز”، مساء أمس الخميس، وكان عنوان العريضة هو “ترمب دعا إلى إبعاد جميع الفلسطينيين من غزة. الشعب اليهودي يقول لا للتطهير العرقي”.

وأغلب الموقعين على العريضة من حركة حاخامات من أجل السلام التي انطلقت في الولايات المتحدة لرفض الحرب على غزة، واحتجاجًا على ممارسات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

ووقّع على الإعلان حاخامات من بينهم شارون بروس، رولي ماتالون، أليسا وايز، دانيا روتنبرغ، وشارون كلاينباوم، بالإضافة إلى مبدعين وناشطين يهود من بينهم كاتب السيناريو توني كوشنر، والممثلة إيلانا غلازر، والكاتبة الكندية نعومي كلاين، والممثل خواكين فينيكس، والمخرج بوتس رايلي، ورجل الأعمال بن كوهين، وغيرهم.

وقالت الحاخام الأمريكية آبي شتاين فخورة إنني وقّعت على العريضة التي ترفض التطهير العرقي في غزة ونحن لا يمكننا قطع شجرة من الأرض فكيف لنا أن نقبل لقطع الناس من أرضهم”.

وأضافت شتاين في بيان “بشكل ساحق يعارض اليهود الأمريكيون بيان ترامب والعريضة التي وقعنا عليها تؤكد ذلك”.

وقال كودي إدغرلي، مدير ومؤسس حملة “باسمنا” وأحد القائمين على الإعلان في تصريحات صحفية “رسالتنا إلى الفلسطينيين هي أنكم لستم وحدكم، وأن اهتمامنا لم يتزعزع، ونحن ملتزمون بالقتال حتى آخر نفس لدينا لمنع التطهير العرقي في غزة”.

وعلى مدى العام الماضي نظمت الحركة بالتعاون مع منظمة “صوت اليهود من أجل السلام” عشرات الاحتجاجات في العديد من المدن الأمريكية وأمام البيت الأبيض وداخل “الكونغرس” الأمريكي للمطالبة بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وكان الشعار الرئيس للحركة ” ليس باسمنا” احتجاجا على ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يشن حربا “من أجل اليهود والدولة اليهودية”.