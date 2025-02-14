احتجاجات بهوليوود ودعوات لمقاطعة “كابتن أمريكا”.. “صبرا” الإسرائيلية تشعل غضب المنصات (شاهد)

أثار فيلم “كابتن أمريكا.. عالم جديد شجاع” من إنتاج شركة مارفل، جدلًا واسعًا، حيث تضمّن ظهور شخصية “صبرا”، وهي بطلة خارقة كانت قد ظهرت لأول مرة في قصص مارفل المصورة في الثمانينيات كعميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

وتتمتع هذه الشخصية بقوى خارقة تشمل السرعة الفائقة، والقوة البدنية، والقدرة على نقل الطاقة الحيوية، كما ترتدي زيًّا يحمل ألوان العلم الإسرائيلي ونجمة داوود.

ورغم أن الشركة المنتجة أجرت تعديلات جذرية على الشخصية في النسخة السينمائية، إلا أن الاحتفاظ باسم “صبرا” وإسناد الدور إلى الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، التي خدمت في الجيش الإسرائيلي، أثار انتقادات واسعة.

احتجاجات في العرض الأول

وقد شهد العرض الأول للفيلم في هوليوود، مساء الثلاثاء الماضي، احتجاجات نظمها العشرات من المؤيدين للقضية الفلسطينية، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “يجب أن ترحل صبرا”، و”ديزني تدعم الإبادة الجماعية”، كما انتشرت دعوات إلكترونية لمقاطعة الفيلم، وأكد بعض الناشطين رفضهم مشاهدته بسبب رموزه السياسية.

وعبّر المدونون على منصات التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من الفيلم، حيث كتب أحدهم “بمجرد أن علمت أن صديقي دعاني لمشاهدته، قمت فورًا برد التذكرة”.

فيما علّقت ناشطة أخرى قائلة “المتظاهرون والمقاطعون هم الأبطال الخارقون الحقيقيون”. بينما نشر مدون آخر تغريدة قال فيها “لم أعد أستمتع بأفلام هوليوود كما كنت في السابق، كلما شاهدت فيلمًا غربيًا، أتذكر الأطفال الفلسطينيين الذين يُقتلون”.

كاريكاتير لطوف

ومن جانبه، نشر الرسام البرازيلي الشهير كارلوس لطوف، رسمًا كاريكاتوريًا يظهر شخصية “صبرا” وهي تتلقى ضربة من سيدة فلسطينية مسنّة بعكازها، بينما يحيط بهما مستوطنون متطرفون مسلحون.

ومن جانبها، جددت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) دعوتها لمقاطعة الفيلم وإلغاء الاشتراكات في منصة “ديزني بلس”، ووقف شراء منتجات مارفل، متهمة الشركة بالترويج للدعاية الإسرائيلية وتبييض جرائم الاحتلال.

يُعيد فيلم "كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع"، الذي يصدر هذا الأسبوع، إحياء شخصية "صبرا" العنصرية والمعادية للفلسطينيين التي تمثّل، منذ ظهورها في قصص مارفل المصوّرة في الثمانينيات، الحكومة الإسرائيلية ومخابراتها الغارقة في الجرائم بحق شعبنا. — حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) February 13, 2025

مقطع ترويجي مضاد

كما نشرت الحركة مقطعًا ترويجيًا مضادًا للفيلم، يعرض مشاهد دمار من غزة، واصفة شخصية “صبرا” بأنها تمثّل “آلة القتل الإسرائيلية”.

ورغم أن مارفل وديزني اعتادتا تحقيق نجاحات تجارية ضخمة، إلا أن هذه الأزمة قد تشكّل تحديًا غير مسبوق، خصوصًا مع تنامي وعي الجمهور العالمي تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه لما يعتبره ترويجًا لرموز الاحتلال الإسرائيلي.