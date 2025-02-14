الأردن يؤكد: خطة مصرية مدعومة عربيا لإعمار غزة من دون تهجير

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، إن هناك خطة مصرية مدعومة عربيا لإعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير الفلسطينيين منه.

وخلال لقاء الصفدي نظيره الفرنسي جان نويل بارو على هامش مؤتمر باريس بشأن سوريا، أضاف وزير الخارجية الأردني أن “رفض التهجير موقف أردني ثابت أكده الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب“، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز التعاون في إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لجميع أنحاء القطاع، وجهود منع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

وشدَّد الصفدي خلال اللقاء على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.

وأكد الوزيران الأردني والفرنسي رفض تهجير الفلسطينيين، حسب المصدر نفسه.

وفي هذا الصدد، أشاد الصفدي بموقف فرنسا الرافض لتهجير الفلسطينيين، وبدعم باريس لحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أهمية الدور الفرنسي في التحركات المستهدفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وجهود منع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي@AymanHsafadi ، اليوم، محادثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو @jnbarrot، بحثت سبل تعزيز علاقات الشراكة القوية بين البلدين والأوضاع في المنطقة. وأكد الصفدي وبارو اهتمام المملكة وفرنسا زيادة… pic.twitter.com/CDfjXXA8H5 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 14, 2025

وتأتي تصريحات الصفدي امتدادا لموقف الأردن الرافض لأي خطط أو محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت مصر عزمها طرح تصور لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية.

والثلاثاء، التقى عاهل الأردن الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وأكد له رفض المملكة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما نشره الملك عبد الله عبر منصة إكس عقب اللقاء.

وأضاف الملك عبد الله “أكدت أن مصلحة الأردن واستقراره وحمايته بالنسبة لي فوق كل اعتبار”.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن عزم بلاده السيطرة على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

ولاقى مخطط ترامب لغزة رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.