السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في محيط القصر الجمهوري (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بسماع أصوات اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالقرب من محيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن أصوات اشتباكات عنيفة، سٌمعت من مركز العاصمة الخرطوم، جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط الاشتباكات وتقدم الجيش في المنطقة.

وأوضح أن الجيش قصف مواقع سيطرة قوات الدعم السريع المختلفة بالخرطوم، وشوهد انبعاث أعمدة الدخان الأسود من منطقة سوبا أقصى جنوب العاصمة الخرطوم والتي سيطر الجيش على أجزاء منها قبل أيام.

وأضاف مراسل الجزيرة مباشر، أن الجيش السوداني شنّ قصفا بالمدفعية الثقيلة من مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، على مواقع للدعم السريع في مدينة الخرطوم.

معارك محتدمة بالخرطوم

وتشهد العديد من محاور القتال بالعاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تراجعت في مناطق عديدة بالخرطوم، فيما حقق الجيش تقدما كبيرا فيها.

وتستمر المواجهات التي حقق خلالها الجيش تقدما في مناطق بوسط الخرطوم منها الوزرات والأعيان الحكومية ومنطقة السوق العربي ومبنى قاعة الصداقة الذي شهد حريقاً كبيرا.

وواصل الجيش السوداني تقدمه في العاصمة الخرطوم، حيث بيّن مقطع فيديو متداول نشر أمس الخميس، قوات من الجيش السوداني تتقدم في منطقة سوبا شرق الخرطوم.

وأظهر الفيديو القوات وهي تتوغل في منطقة سوبا التي سيطرت عليها قبل أيام، وقال جنود من الجيش داخل سيارات عسكرية، إنهم الآن داخل قسم الشرطة في المنطقة، وذلك وسط سماع أصوات إطلاق النار.

وقال الجنود إنهم استولوا على “المدفع 37 من العدو“، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، في وقت كان فيه جنود آخرون يظهرون قرب مدفع عملاق بفوهة كبيرة.

السيطرة على مدينة صناعية كبيرة

ونشر الجيش السوداني الأربعاء، مقطع فيديو يظهر سيطرته على مدينة جياد الصناعية الحيوية شمالي ولاية الجزيرة (وسط السودان) على بعد 50 كيلومترا جنوبي العاصمة الخرطوم.

وكان الجيش قد أعلن مساء الثلاثاء، استعادته السيطرة على مدينة جياد الصناعية شمالي ولاية الجزيرة، وهي آخر مدن الولاية التي ظلت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل/نيسان 2023.

وقال المتحدث باسم الجيش، نبيل عبد الله، في بيان “بفضل الله وتوفيقه، تمكنت قواتنا المسلحة والقوات المساندة لها اليوم، من طرد مليشيا الدعم السريع من مدينة جياد”، ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع على بيان الجيش.

وبذلك، يكون الجيش بسط سيطرته على كل مدن ولاية الجزيرة، ماعدا بلدات وقرى شمال مدينة جياد مثل “الجديد الثورة وبتري” وصولا إلى منطقة “الباقير” آخر منطقة في ولاية الجزيرة ومنها إلى منطقة سوبا بولاية الخرطوم.