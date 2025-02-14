إطلاق نار على شاب شمالي إسرائيل وهجوم بفأس في مستوطنة قرب جنين (فيديو)

أطلقت شرطة الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، النار على شاب، قالت إنها “اشتبهت بحمله جسما مشبوها” قبل اعتقاله في مدينة طمرة بالجليل شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها “اشتبهت بشخص يحمل جسما مشبوها على جسده” في مدينة طمرة فأطلقت النار عليه، مشيرة إلى أنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المكان واعتقلت المشتبه به.

◾استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحدث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف. pic.twitter.com/GFp4M3wEg5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 14, 2025

إطلاق نار واعتقال

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية، أن الشرطة والمخابرات يحققان في احتمال أن الشخص المعتقل في بلدة طمرة بالجليل كان يحمل حزاما ناسفا، على حد قولها.

ترجمة قدس| استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحدث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حــزام ناســـف. pic.twitter.com/EfT1s0vyDk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 14, 2025

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحادث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف.

وطمرة مدينة فلسطينية تقع في منطقة الجليل الغربي من فلسطين التاريخية، وتبعد مسافة 15 كم عن مدينة عكا و20 كم عن مدينة حيفا، حسب معطيات اللجنة المركزية.

هجوم في جلبوع

من ناحية أخرى، تحدثت القناة “12” الإسرائيلية ظهر اليوم الجمعة، عن اشتباه “بوقوع هجوم في جلبوع” شمالي الضفة المحتلة، وقالت إن التعليمات صدرت لسكان مستوطنة “جان نير” في جلبوع بإغلاق منازلهم.

وذكرت القناة الإسرائيلية، إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما، تعرض لهجوم بفأس في ساحة منزل وأصيب بجروح طفيفة، وقالت إن المهاجم فرّ.