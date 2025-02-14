سياسة|فلسطين

إطلاق نار على شاب شمالي إسرائيل وهجوم بفأس في مستوطنة قرب جنين (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 27 ثانية 01:27
14/2/2025-|آخر تحديث: 14/2/202503:23 PM (توقيت مكة)

أطلقت شرطة الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، النار على شاب، قالت إنها “اشتبهت بحمله جسما مشبوها” قبل اعتقاله في مدينة طمرة بالجليل شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها “اشتبهت بشخص يحمل جسما مشبوها على جسده” في مدينة طمرة فأطلقت النار عليه، مشيرة إلى أنها دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المكان واعتقلت المشتبه به.

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إطلاق نار واعتقال

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية، أن الشرطة والمخابرات يحققان في احتمال أن الشخص المعتقل في بلدة طمرة بالجليل كان يحمل حزاما ناسفا، على حد قولها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم استدعاء قوات كبيرة من الاحتلال إلى مكان الحادث في طمرة بعد إطلاق النار تجاه شاب واعتقاله والاشتباه بحيازته حزام ناسف.

وطمرة مدينة فلسطينية تقع في منطقة الجليل الغربي من فلسطين التاريخية، وتبعد مسافة 15 كم عن مدينة عكا و20 كم عن مدينة حيفا، حسب معطيات اللجنة المركزية.

هجوم في جلبوع

من ناحية أخرى، تحدثت القناة “12” الإسرائيلية ظهر اليوم الجمعة، عن اشتباه “بوقوع هجوم في جلبوع” شمالي الضفة المحتلة، وقالت إن التعليمات صدرت لسكان مستوطنة “جان نير” في جلبوع بإغلاق منازلهم.

وذكرت القناة الإسرائيلية، إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما، تعرض لهجوم بفأس في ساحة منزل وأصيب بجروح طفيفة، وقالت إن المهاجم فرّ.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحافة إسرائيلية

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