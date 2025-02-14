المقاومة في غزة تعلن الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين غدا السبت

أعلنت كتائب القسام، وسرايا القدس، اليوم الجمعة، الإفراج عن أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – إنه في “إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن 3 من الأسرى الإسرائيليين”.

وكشف أبو عبيدة عبر تليغرام عن أسمائهم؛ وهم ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.

كما أعلن أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- أن الحركة قررت “الإفراج يوم غد السبت الموافق 15-02-2025 عن الأسير الصهيوني ألكسندر توربانوف، في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

وعقب إعلان المقاومة، نشرت إذاعة جيش الاحتلال صورة الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم غدًا، وقالت إنه تم إبلاغ عائلاتهم.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن من بين الأسرى الثلاثة، ساغي ديكل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وتوربانوف الذي يحمل الجنسية الروسية.

לשכת רה"מ: סשה טרופנוב, שגיא דקל חן ויאיר הורן צפויים להשתחרר מחר מהשבי, המשפחות עודכנו@yanircozin pic.twitter.com/sXBpXC7jUe — גלצ (@GLZRadio) February 14, 2025

إعلام الأسرى يعلّق

في المقابل، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، إنه “بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم الإفراج غدا السبت، عن 36 أسيرًا محكوم بالسجن المؤبد، و333 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

مباحثات القاهرة

يأتي ذلك، بعد يوم من إعلان حركة “حماس” إجراء اجتماعات في القاهرة، مع الوسطاء، ركزت على تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإدخال بيوت جاهزة وخيام ومعدات ثقيلة إلى قطاع غزة.

وأكدت حماس أن المباحثات سادتها أجواء إيجابية، مشيرة إلى أن الوسطاء في مصر وقطر أكدوا التزامهم بمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإزالة العقبات التي تعرقل تطبيق بنوده، مع تأكيد الحركة على التزامها باستمرار تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

وسبق أن ربطت حركة حماس بين تسليم الدفعة السادسة من الأسرى، بإدخال إسرائيل للبيوت الجاهزة وعدد كبير من الخيام، وهو ما قوبل بتهديدات إسرائيلية وأمريكية.

وأمس الخميس، أظهرت صور متداولة من أمام بوابات معبر رفح، على الجانب المصري، استعدادات لإدخال بيوت متنقلة وجرافات إلى قطاع غزة.

لكن في المقابل، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يتم إدخال بيوت متنقلة (كرفانات) ولا معدات ثقيلة إلى قطاع غزة، فضلا عن عدم السماح بإدخال بضائع من معبر رفح.