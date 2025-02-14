بسبب “أرجيلة”.. الاحتلال يفجر منزل فلسطيني في طوباس (فيديو)

فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا لمواطن فلسطيني في مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية، بحجة وجود “أرجيلة” على شكل سلاح.

وروى صاحب المنزل في مقطع متداول “صوروا هذا على إنه سلاح -ممسكًا الأرجيلة- هذا مبرر الاحتلال إنه يفجر منزلي، ونزلوها على القنوات العبرية، مش فاهم عايزين يوصلونا لأي مرحلة، عايزين يهجروني غصب عني”.

وأضاف المواطن أنهم بجانب الأرجيلة وجدوا زيًا عسكريًا، لكن ما ركزوا عليه هي الأرجيلة، وتابع “خربوا محتويات المنزل، قبل أن ينسحبوا، فاجأونا بأمر إخلاء المنزل، حينما سألناهم لماذا؟ أخبرونا بأن المنزل به كاميرات للإرهاب”.

وأوضح المواطن الفلسطيني بأسى أن المنزل كان يضم 5 عائلات “أبي وجدي وجدتي، وإخواتي وزوجاتهم وأطفالهم”.

ويشن جيش الاحتلال حملة عسكرية مدمرة في شمال الضفة الغربية، وقتل العديد من الفلسطينيين في جنين وطولكرم ومخيماتهم وطوباس، كما قام بتجريف الشوارع ودمر عددًا من المنازل واعتقل عشرات الفلسطينيين.

كما هجّر جيش الاحتلال آلاف العائلات من بيوتهم، وقالت وكالة الأونروا الأممية إن العملية التي تشنها قوات الاحتلال في شمال الضفة أدت إلى تهجير 40 ألف لاجئ فلسطيني، موضحة أن هذه العملية هي الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية عام 2002.