حكومة غزة: لم تدخل أي “كرفانات” أو معدات ثقيلة إلى القطاع وأبلغنا الوسطاء بخروق الاحتلال

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أنه لم يدخل إلى القطاع، حتى مساء اليوم الجمعة، أي “كرفانات” (منازل جاهزة مؤقتة) أو معدات أو آليات ثقيلة من الموجودة على الجانب المصري من معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان صحفي، قال معروف “نأمل أن تدخل هذه المستلزمات خلال الساعات القادمة حسب تطمينات الأطراف ذات العلاقة”.

وأشار البيان إلى أن هناك “متابعة لسلوك الاحتلال”، وأنهم “يضعون الوسطاء في صورة خروقه يوميًّا”.

وأضاف “ننتظر التزام الاحتلال بتعهداته في اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء إدخال كل المستلزمات الواردة ضمن البروتوكول الإنساني بالأصناف والكميات المحددة والمواعيد المقرة لذلك”.

وشدَّد معروف على أن “الواقع الإنساني والمعيشي الكارثي الذي يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي شنها الاحتلال خلال 15 شهرًا، لا يحتمل المماطلة والتسويف في إدخال مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأخرى كالوقود والمعدات الثقيلة والأجهزة والمعدات الطبية ومواد ترميم البنى التحتية”.

ولفت معروف إلى أن “قرابة مليون ونصف المليون إنسان أصبحوا بلا مأوى بعد تدمير منازلهم، في حين يعاني جميع سكان قطاع غزة وتعدادهم 2.4 مليون إنسان من عدم توفر أبسط الخدمات الحياتية الأساسية وانعدام البنى التحتية”.