رئيسة المكسيك تهدد برفع دعوى قضائية ضد غوغل بسبب “خليج أمريكا”

صرحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بأن بلادها تدرس احتمال رفع دعوى قضائية ضد شركة “ألفا بيت” المالكة لمحرك البحث غوغل، بسبب تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا” على خرائط غوغل.

وقالت شينباوم “ننتظر ونراقب هذا الأمر من منظور الاستشارة القانونية، لكننا نأمل أن يقوموا بمراجعة هذه الخطوة”.

وكان غوغل قد أعاد تسمية الخليج بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي بهذا التغيير. والآن، يرى مستخدمو خرائط غوغل في الولايات المتحدة اسم “خليج أمريكا” في التطبيق، بينما يرى المستخدمون خارج الولايات المتحدة والمكسيك كلا الاسمين، وفقًا لما قالته الشركة.

وقال ترامب يوم الثلاثاء “سنغيّر اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وهو اسم جميل، يغطي الكثير من المساحة”. وأضاف “خليج أمريكا، يا له من اسم جميل، وهو ملائم”.

ونددت شينباوم بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن اسم خليج المكسيك معترَف به دوليًّا منذ فترة طويلة.

وأضافت شينباوم “كل ما نطلبه من غوغل هو مراجعة المرسوم الذي أصدره البيت الأبيض والذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب. سترى في ذلك المرسوم أنه لا يشير إلى الخليج بأكمله”.

وتابعت “إذا لزم الأمر، سنقوم برفع دعوى مدنية. فريقنا القانوني ينظر بالفعل في معنى ذلك، لكننا نأمل أن تعيد (غوغل) النظر”.

وإلى جانب غوغل، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إشعارًا بتغيير الخرائط، يؤكد أن أنظمتها في طور تحديث الاسم، إضافة إلى تحديث اسم جبل مكنلي في ألاسكا، المعروف سابقًا باسم دينالي.

وجاء في الإشعار “يُرجى العلم أن FAA في طور تحديث بياناتنا وخرائطنا لإظهار تغيير الاسم من خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وتغيير الاسم من دينالي إلى جبل مكنلي. سيتم استهداف هذا لتحديث الدورة القادمة للنشر”.