سياسة|الولايات المتحدة

رئيسة المكسيك تهدد برفع دعوى قضائية ضد غوغل بسبب “خليج أمريكا”

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم
رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم (الأناضول)
14/2/2025-|آخر تحديث: 14/2/202507:21 PM (توقيت مكة)

صرحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بأن بلادها تدرس احتمال رفع دعوى قضائية ضد شركة “ألفا بيت” المالكة لمحرك البحث غوغل، بسبب تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا” على خرائط غوغل.

وقالت شينباوم “ننتظر ونراقب هذا الأمر من منظور الاستشارة القانونية، لكننا نأمل أن يقوموا بمراجعة هذه الخطوة”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وكان غوغل قد أعاد تسمية الخليج بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي بهذا التغيير. والآن، يرى مستخدمو خرائط غوغل في الولايات المتحدة اسم “خليج أمريكا” في التطبيق، بينما يرى المستخدمون خارج الولايات المتحدة والمكسيك كلا الاسمين، وفقًا لما قالته الشركة.

ترامب بعد توقيع أمر تنفيذي لتحويل اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا (رويترز)

وقال ترامب يوم الثلاثاء “سنغيّر اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وهو اسم جميل، يغطي الكثير من المساحة”. وأضاف “خليج أمريكا، يا له من اسم جميل، وهو ملائم”.

ونددت شينباوم بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن اسم خليج المكسيك معترَف به دوليًّا منذ فترة طويلة.

وأضافت شينباوم “كل ما نطلبه من غوغل هو مراجعة المرسوم الذي أصدره البيت الأبيض والذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب. سترى في ذلك المرسوم أنه لا يشير إلى الخليج بأكمله”.

وتابعت “إذا لزم الأمر، سنقوم برفع دعوى مدنية. فريقنا القانوني ينظر بالفعل في معنى ذلك، لكننا نأمل أن تعيد (غوغل) النظر”.

خرائط جوجل تُظهر تحويل اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا من داخل الولايات المتحدة (الفرنسية)

وإلى جانب غوغل، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إشعارًا بتغيير الخرائط، يؤكد أن أنظمتها في طور تحديث الاسم، إضافة إلى تحديث اسم جبل مكنلي في ألاسكا، المعروف سابقًا باسم دينالي.

وجاء في الإشعار “يُرجى العلم أن FAA في طور تحديث بياناتنا وخرائطنا لإظهار تغيير الاسم من خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وتغيير الاسم من دينالي إلى جبل مكنلي. سيتم استهداف هذا لتحديث الدورة القادمة للنشر”.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان