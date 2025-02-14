الضفة.. مسيّرات وقنابل إسرائيلية على جنين والمقاومة تشتبك مع الاحتلال في نابلس (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزلًا خلال اقتحام مخيم عسكر وحي رفيديا في نابلس، وسط عدوانها المستمر على مدن شمالي الضفة الغربية وبلداتها.

كما اقتحمت بلدة حزما شرقي القدس وصادرت عددًا من مركبات الفلسطينيين وأطلقت قنابل الغاز في البلدة، وفقًا للمصادر، وذكرت أن قوات الاحتلال داهمت منازل فلسطينيين في مخيم الجلزون شمالي رام الله وسط الضفة.

اقتحام مخيم عسكر

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحلية، بأن الاحتلال اقتحم مخيم عسكر القديم شرق نابلس وأطلق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أن الاحتلال اقتحم شارع تونس، ومنطقة رفيديا والأكاديمية غرب المدينة وداهم عددا من المنازل، بينها منازل خاصة بسكن الطلاب، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

“قوة صهيونية راجلة”

وقالت فصائل فلسطينية مسلحة، بينها (سرايا القدس) الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة (فتح)، إن مقاتليها خاضوا اشتباكا مسلحا مع جيش الاحتلال، وفجّروا عبوات ناسفة في قواته.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، إنها أوقعت “قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بمخيم عسكر شرق مدينة نابلس وحققت بها إصابات مؤكدة”.

وكشفت كتائب شهداء الأقصى- نابلس، أنها “تخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو الصهيوني في مخيم عسكر”.

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس والعشرين على التوالي مخلّفا عشرات الشهداء والإصابات، ودمارًا واسعًا في البنية التحتية والممتلكات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن العدوان أجبر 20 ألف مواطن على النزوح، وسط دمار واسع وأزمة إنسانية خانقة تهدد حياة المواطنين.

وذكرت، أن 470 منشأة ومنزلًا تعرض للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر، كما يعاني أهالي المخيم ومدينة جنين من انقطاع كامل للمياه والكهرباء، ونقص حادّ في الطعام والاحتياجات الأساسية، كما أن المدارس والخدمات الصحية توقّفت تمامًا.

⬅️ شاهد..

الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة خلال العدوان المستمر منذ 24 يوما. pic.twitter.com/DzWrQLrYUC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 14, 2025

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسة، ما يحرم 35% من أهالي مدينة جنين من المياه، ويزيد من معاناة الأهالي ويجعلهم عرضة لكارثة صحية.

وقالت إن الاحتلال اعتقل 120 مواطنا من جنين ومخيمها، وأخضع العشرات للتحقيق الميداني، فيما نفذ 153 عملية مداهمة للمنازل و14 عملية قصف جوي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والأحياء السكنية.

◾صور ..

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية يتما جنوب نابلس. pic.twitter.com/M0nf2hFC8K — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 14, 2025

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، يتكشف الدمار الهائل في منازل المواطنين وممتلكاتهم ومحالهم في أحياء المخيم وشوارعه، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات إلى مداخل المخيم ومحيطه.

مسيّرات وقنابل

يأتي ذلك، فيما يستمر تحليق الطيران في سماء مدينة جنين ومخيمها، حيث شهد المخيم قبل يومين إلقاء قنابل من طائرات مسيّرة في ساعات الفجر الأولى في منطقة الساحة وأحياء أخرى بداخله.

⬅️ شاهد..

مئات الجنود يقتحمون مخيمات طولكرم الآن pic.twitter.com/B7T9UTZJmn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 14, 2025

عدوان مستمر على طولكرم

وفي طولكرم، دخل العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها يومه الـ19، واليوم السادس على مخيم نور شمس، وسط حصار ومداهمات للمنازل وتهجير قسري مصحوبا بالاعتقالات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال دفعت الليلة الماضية بتعزيزات عسكرية نحو المدينة ومخيميها وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وداهمت عددا من المنازل، مترافقا بتخريب محتوياتها والتدقيق في هويات الأهالي، وإخضاعهم للتحقيق الميداني.

واستولت قوات الاحتلال على مبانٍ سكنية في الحي الشرقي وحولتها لثكنات عسكرية وخاصة القريبة من مخيم طولكرم، وسط حصار مشدد ومنع سكانه من الخروج والتنقل للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

تعزيزات عسكرية بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال في طريقها إلى مخيمي نور شمس وطولكرم، اللذين يواجهان عدوانا واسعا. pic.twitter.com/HTX3alAxCc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 14, 2025

وواصلت قوات الاحتلال حصارها لمخيمي طولكرم ونور شمس وتحويلهما لمنطقة عسكرية، مترافقا مع الاستيلاء على المنازل والمباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إجبار المواطنين على إخلائها، في ظل البرد القارس.

ويشهد المخيم موجة نزوح واسعة للعائلات، التي توجهت إلى مناطق متفرقة في المدينة وضواحيها وبلداتها المختلفة، ولاحقت قوات الاحتلال المواطنين من مخيمي طولكرم ونور شمس، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في المخيمين.