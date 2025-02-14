مسنة فلسطينية تتحدى ترامب: بربط حالي بزيتونة ولا أطلع من داري (فيديو)

ردّت مسنّة فلسطينية من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، قائلة “بربط حالي بزيتونة ولا أطلع من داري”.

ونشر صانع المحتوى حسن دبوس، مقطع “فيديو” عبر حسابه في “إنستغرام”، يوثق حديثًا جمعه بجدته.

وقالت الجدة “بربط حالي في -شجرة- زيتونة ولا بطلع”، ليقول حسن “هاي رسالة من ستي مواليد 1922 لترامب اللي بده يهجرنا”.

"بربط حالي في زيتونة ولا بطلع".. رسالة من مسنة فلسطينية للرئيس الأمريكي #ترامب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FYU78AsjXV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2025

ووجّه لها الحديث قائلًا “يريدون أن يخرجونا غصب عنا”، لتجيبه “ليت روحه تطلع، إحنا ثابتين في الأرض زي الزيتون”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد دعوته إلى تهجير أهالي غزة، وقال إن الوضع في القطاع يشبه “الجحيم”، ولوّح بقطع المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا لاجئين فلسطينيين.