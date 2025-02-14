سياسة|فلسطين

مسنة فلسطينية تتحدى ترامب: بربط حالي بزيتونة ولا أطلع من داري (فيديو)

“رسالة من ستي مواليد 1922”

مُسنة فلسطينية توجه رسالة لترامب
مُسنة فلسطينية توجه رسالة لترامب (منصات التواصل)
14/2/2025-|آخر تحديث: 14/2/202505:02 PM (توقيت مكة)

ردّت مسنّة فلسطينية من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، قائلة “بربط حالي بزيتونة ولا أطلع من داري”.

ونشر صانع المحتوى حسن دبوس، مقطع “فيديو” عبر حسابه في “إنستغرام”، يوثق حديثًا جمعه بجدته.

وقالت الجدة “بربط حالي في -شجرة- زيتونة ولا بطلع”، ليقول حسن “هاي رسالة من ستي مواليد 1922 لترامب اللي بده يهجرنا”.

ووجّه لها الحديث قائلًا “يريدون أن يخرجونا غصب عنا”، لتجيبه “ليت روحه تطلع، إحنا ثابتين في الأرض زي الزيتون”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد دعوته إلى تهجير أهالي غزة، وقال إن الوضع في القطاع يشبه “الجحيم”، ولوّح بقطع المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا لاجئين فلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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