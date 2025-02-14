مظاهرة أمام منزل نتنياهو في القدس المحتلة تطالب بإطلاق سراح الأسرى جميعهم (فيديو)

نظّم إسرائيليون، اليوم الجمعة، مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى جميعهم لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

ويخشى أهالي الأسرى الإسرائيليين من إنهاء نتنياهو للاتفاق بسبب خروقات من قبل الاحتلال، وهو ما كشفت عنه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل علني، وطالبت تل أبيب بالالتزام به.

وتأتي مظاهرات عائلات الأسرى في إطار الضغط على نتنياهو وحكومته للاستمرار في صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة.

واليوم الجمعة، أعلنت المقاومة في غزة، الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين في موعدهم المحدد غدًا السبت ضمن الدفعة السادسة في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، وهذا بعد أن ربطت (حماس) بين التزام إسرائيل بإدخال المساعدات حسب المتفق عليه.