وكالة الطاقة الذرية: انفجار بموقع تشيرنوبل النووي.. زيلينسكي ينشر “فيديو” الاستهداف (شاهد)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن حريقًا اندلع في موقع داخل محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا، نتيجة انفجار، مؤكدة عدم وقوع إصابات، مع بقاء مستويات الإشعاع مستقرة.

وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجار خلال الليل في الحاجز الآمن الجديد الذي يحمي بقايا المفاعل الرابع لمحطة “تشيرنوبل” النووية السابقة، مما تسبب باندلاع حريق.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8

وذكرت الوكالة أن فرق الإطفاء ومركباتها استجابت للواقعة في غضون دقائق، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، مضيفة أن مستويات الإشعاع في الداخل والخارج “طبيعية ومستقرة”، وأن الوكالة مستمرة في مراقبة الوضع.

وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة “إن الحادث الذي وقع في تشيرنوبل وزيادة النشاط العسكري حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية مؤخرًا، يؤكدان على المخاطر المستمرة التي تهدد السلامة النووية”، وأضاف “لا مجال للتهاون، والوكالة تظل في حالة تأهب قصوى”.

DG @rafaelmgrossi said the incident at Chornobyl and recent increase in military activity around Zaporizhzhya NPP underline persistent nuclear safety risks. “There is no room for complacency, and the IAEA remains on high alert,” he said.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن طائرة مسيّرة روسية استهدفت، الليلة الماضية، قبة الحماية في المحطة، ما تسبب في وقوع أضرار كبيرة بالمنشأة. ونشر لقطات الاستهداف، عبر حسابه بمنصة “إكس”.

وأضاف زيلينسكي أن هذه القبة شُيدت بمشاركة أوكرانيا ودول أوروبا والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، لضمان أمن البشرية من خطر الإشعاع.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025