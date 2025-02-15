أسرى غزة المحررون: نحن الذين لن ننسى ولن نغفر.. وإسرائيل تحت أقدامنا (فيديو)

عاد 333 أسيرًا فلسطينيًّا من أسرى غزة إلى القطاع، اليوم السبت، بعد أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن الدفعة السادسة من الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

ورصدت الجزيرة مباشر لحظة وصول الأسرى واستقبالهم بفرحة عارمة وبكاء من عائلاتهم وأهالي القطاع، بينما كشفت رواياتهم عن تفاصيل صادمة بشأن الظروف القاسية التي عانوها منذ أسرهم عقب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال أسير محرر قضى عامًا في سجون الاحتلال، إنه أمضى شهرين ونصف شهر في غيبوبة بسبب التعذيب والضرب، وشبَّه أسير محرر آخر سجون الاحتلال بـ”القبور”، وأكد آخر أن يوم الإفراج عنهم هو “يوم ميلاد وفجر جديد لكل الأسرى”.

حرق ملابس السجن

وأحرق بعض الأسرى الملابس التي أجبرهم الاحتلال على ارتدائها، وكان مكتوبًا عليها “لن ننسى ولن نغفر” وعليها نجمة داود. كما أزالوا أساور ورقية كُتب عليها “الشعب الأبدي لا ينسى. أطارد أعدائي وأمسك بهم”.

وأعرب الأسير المحرر محمود سالم عن غضبه الشديد بسبب القمصان التي أرغم الاحتلال الإسرائيلي الأسرى على ارتدائها، وقال للجزيرة مباشر “يريدون أن يُظهروا لنا أنهم شعب لا يُقهر وأنه لا غنى لنا عن إسرائيل، لكنهم هنا”، ووضع القميص تحت قدميه.

وأضاف الأسير “نحن الذين لن ننسى ولن نغفر. عذبونا لآخر لحظات، الكلبشات لآخر لحظة موضوعة على يدي بقوة”.

انتهاكات جنسية

أما الأسير رامز المدون، فقد أكد أن العديد من الأسرى تعرضوا لانتهاكات جنسية في سجن سدي تيمان، وهو سجن عسكري، سُجل حدوث العديد من الاعتداءات الجنسية بحق المعتقلين الفلسطينيين فيه.

وحاول بعض الأهالي، ممن لا يعرفون مصير أقربائهم المفقودين، عرض صورهم على الأسرى المحررين في محاولة للعثور على بصيص من الأمل فيما إذا كانوا أحياء في سجون الاحتلال أم استشهدوا.

ورغم فرحة الأسرى بالنجاة من سجون الاحتلال فقد أعربوا عن حزنهم بسبب معاناة بقية الأسرى الذين ما زالوا خلف القضبان، ومن بينهم مرضى ومُسنون، يواجهون هذه الأوضاع المأساوية.

وصباح اليوم السبت، أفرجت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن 3 أسرى إسرائيليين. في المقابل أفرج الاحتلال عن 369 أسيرًا فلسطينيًّا، بينهم 36 محكومًا بالمؤبد. وبينما ظهر الأسرى الإسرائيليون في حالة صحية جيدة، بدا عدد من الأسرى الفلسطينيين في حالة صحية سيئة.