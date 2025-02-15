الجيش السوداني يعلن التقدم شرقي العاصمة والسيطرة على مقر الدعم السريع في الخرطوم بحري (فيديو)

قال الجيش السوداني، اليوم السبت، إن قواته تتقدم في محور أحياء “الحاج يوسف” بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم.

ونشر الجيش مقطع فيديو أعلن فيه أحد أفراده سيطرتهم على محطتي “24” و”30″ ومركز صحي “الشهيدة سلمى” في شارع واحد بالمنطقة ذاتها.

وفي وقت سابق اليوم السبت، نشر جنود بالجيش السوداني مقطع فيديو قالوا إنه من داخل مقر قوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة، الذي كان يُعرف سابقًا بمقر هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.

وبهذا يواصل الجيش السوداني تقدمه في محاور “الخرطوم بحري” و”أم درمان” و”الخرطوم”، التي تكوّن العاصمة الخرطوم، مقابل تراجع قوات الدعم السريع.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه مع ضباط وجنود من منطقة بحري العسكرية الخميس الماضي، استمرار “حرب الكرامة حتى دحر التمرد”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي يخوض معها قتالًا منذ إبريل/نيسان 2023.